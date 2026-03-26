"россия помогает разведкой Ирану, чтобы нацеливаться на американцев, чтобы убивать американцев" - Каллас призвала США усилить поддержку Украины

Российская разведка помогает Ирану нацеливаться на американцев и союзников США, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Выступая перед собранием министров иностранных дел "Группы семи" под Парижем, Каллас призвала США усилить давление на москву, поддержав усилия Украины по противодействию российскому вторжению.

"Мы видим, что россия помогает Ирану разведкой, чтобы нацеливаться на американцев, чтобы убивать американцев, - сказала Каллас журналистам. - россия также поддерживает Иран сейчас с помощью беспилотников, чтобы они могли атаковать соседние страны, а также американские военные базы".

россия получила импульс от резкого роста цен на нефть, который стал результатом совместной американо-израильской атаки на Иран, сказала она.

кремль получает наибольшую прибыль от экспорта нефти с момента вторжения в Украину в 2022 году, отчасти из-за резкого роста цен. До начала кампании США и Израиля против Ирана доходы россии от нефти снижались на фоне падения мировых цен, пишет издание.

Рост напряженности, кульминацией которого стала атака на Иран в конце февраля, обратил вспять это падение и удвоил стоимость экспорта москвы за последние три недели, доведя ее в среднем до 270 миллионов долларов в день со 135 миллионов долларов в январе.

Каллас призвала США усилить поддержку Украины в борьбе против России.

Эти войны тесно взаимосвязаны. Поэтому, если Америка хочет, чтобы война на Ближнем Востоке прекратилась, а Иран перестал атаковать их, им следует также оказывать давление на россию, чтобы та не смогла ей помочь - отметила Каллас.

Каллас также повторила в X, что "войны на Ближнем Востоке и в Украине взаимосвязаны" и что "с нашими партнерами по G7 мы обсудим, как способствовать деэскалации на Ближнем Востоке, на фоне того, как последствия войны остро ощущаются во всем мире".

"В то же время мы не можем игнорировать Украину. Атаки россии на гражданское население и гражданскую инфраструктуру усиливаются с каждым днем. Мы должны продолжать давить на россию, чтобы она остановила эту войну и вела переговоры в духе доброй воли", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.