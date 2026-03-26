"росія допомагає розвідкою Ірану, щоб націлюватися на американців, щоб вбивати американців" - Каллас закликала США посилити підтримку України

Російська розвідка допомагає Ірану націлюватися на американців та союзників США, заявила очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Виступаючи перед зборами міністрів закордонних справ "Групи семи" під Парижем, Каллас закликала США посилити тиск на москву, підтримавши зусилля України щодо протидії російському вторгненню.

"Ми бачимо, що росія допомагає Ірану розвідкою, щоб націлюватися на американців, щоб вбивати американців, - сказала Каллас журналістам. - росія також підтримує Іран зараз за допомогою безпілотників, щоб вони могли атакувати сусідні країни, а також американські військові бази".

росія отримала імпульс від різкого зростання цін на нафту, яке стало результатом спільної американо-ізраїльської атаки на Іран, сказала вона.

кремль отримує найбільший прибуток від експорту нафти з моменту вторгнення в Україну 2022 року, частково через різке зростання цін. До початку кампанії США та Ізраїлю проти Ірану доходи росії від нафти знижувалися на тлі падіння світових цін, пише видання.

Зростання напруженості, кульмінацією якого стала атака на Іран наприкінці лютого, звернуло назад це падіння і подвоїло вартість експорту москви за останні три тижні, довівши її в середньому до 270 мільйонів доларів на день зі 135 мільйонів доларів у січні.

Каллас закликала США посилити підтримку України у боротьбі проти росії.

Ці війни тісно взаємопов'язані. Тому, якщо Америка хоче, щоб війна на Близькому Сході припинилася, а Іран перестав нападати на неї, їй слід також чинити тиск на росію, щоб та не змогла їй допомогти - зазначила Каллас.

Каллас також повторила у X, що "війни на Близькому Сході та в Україні взаємопов'язані" і що "з нашими партнерами з G7 ми обговоримо, як сприяти деескалації на Близькому Сході, на тлі того, як наслідки війни гостро відчуваються в усьому світі".

"Водночас ми не можемо ігнорувати Україну. Атаки росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру посилюються з кожним днем. Ми повинні продовжувати тиснути на росію, щоб вона зупинила цю війну та вела переговори в дусі доброї волі", - наголосила голова дипломатії ЄС.