Свириденко после визита в Вашингтон чувствует больше уверенности в поддержке США

Киев • УНН

 • 2100 просмотра

Юлия Свириденко обсудила с министром финансов США усиление санкций и недопущение их отмены. Также стороны рассмотрели инвестиционные проекты.

Свириденко после визита в Вашингтон чувствует больше уверенности в поддержке США

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в четверг покинула Соединенные Штаты, вдохновленная тем, что она назвала позитивными переговорами с высокопоставленными чиновниками США, включая министра финансов Скотта Бессента, заявив, что считает его поддерживающим Украину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Свириденко рассказала Reuters, что использовала встречу с Бессентом, чтобы подчеркнуть позицию Украины о том, что санкции, введенные против россии после ее полномасштабного вторжения в Украину четыре года назад, не должны быть ослаблены, отменены или отложены.

Вашингтон временно отменил некоторые санкции на российскую нефть, чтобы помочь справиться с дефицитом поставок, вызванным войной с Ираном, но теперь они снова вступили в силу.

"Я думаю, что министр Бессент поддерживает Украину и стоит за Украину", – сказала Свириденко в своем единственном интервью для СМИ во время своего визита в Соединенные Штаты на весенние собрания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

"Это был очень дружеский разговор, и он очень нас поддерживает, – сказала она. - Я думаю, что все наши коллеги здесь, в Соединенных Штатах... прекрасно это понимают: предотвращение обхода санкций, а также усиление санкций – это чрезвычайно важная мера, которую следует принять, чтобы ослабить россию".

В прошлом месяце официальные лица США и Украины встретились во Флориде для переговоров по прекращению войны с россией, "но надежды на быстрое достижение соглашения угасли", пишет издание. Украина настаивала на том, что ей нужны гарантии безопасности, прежде чем соглашаться на любое мирное соглашение.

"Я мечтаю, чтобы эта война закончилась, но она закончится... с надлежащими гарантиями безопасности, надлежащим планом процветания, надлежащим планом реконструкции и восстановления, – сказала Свириденко. - Это дало бы украинцам возможность жить жизнью, которой они заслуживают, потому что они так упорно боролись".

Свириденко отметила, что связи между Украиной и США углубились за последний год благодаря совместной работе над американо-украинским инвестиционным фондом реконструкции, который в прошлом месяце одобрил свой первый проект и, как ожидается, одобрит второй – в энергетическом секторе – этим летом.

Премьер-министр, которая ранее занимала должность министра экономики, выразила надежду, что фонд можно будет расширить, чтобы одобрить больше, чем первоначальная цель – три проекта в этом году, отметив, что на данный момент получено более 200 заявок.

О МВФ

Свириденко также упомянула о прогрессе в сотрудничестве с МВФ по кредиту на 8 миллиардов долларов, одобренному в феврале, и сказала, что МВФ направит свою миссию в Киев в мае. Она сказала, что МВФ понимает, что Украине нужна большая гибкость в некоторых случаях, и готов это поддержать.

МВФ смягчил некоторые условия в феврале, признав, что условия значительно ухудшились во время постоянных российских атак, которые нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Украины этой зимой.

В целом, она сказала, что почувствовала возобновленную поддержку после двух дней непрерывных встреч в Вашингтоне. "Во время этого визита я почувствовала, что все очень поддерживают", – сказала она.

"Мое первое ощущение после двух дней заключается в том, что ситуация изменилась", – добавила она, отметив, что настроение было более конструктивным, чем во время предыдущих встреч.

Украина также получила желаемый толчок в заявлении, опубликованном после встречи руководителей финансов стран "Группы семи", которые пообещали продолжать помогать Украине, в частности помогать ей подготовиться к следующей зиме, пишет издание.

О ЕС и вето Венгрии

Свириденко сказала, что Украина надеется, что выборы в Венгрии, которые отстранили от власти премьер-министра Виктора Орбана, помогут разблокировать 20-й пакет санкций Европейского Союза против России, а также заем от ЕС в 90 миллиардов евро, который Венгрия заблокировала.

Она сказала, что это также может быть хорошей новостью для "необратимого" стремления Украины к вступлению в ЕС.

"Все украинцы чувствуют себя частью семьи ЕС, и я думаю, что они заслуживают того, чтобы быть там. Так что сейчас самое время двигаться быстрее и ускорить нашу интеграцию с ЕС", – сказала она.

