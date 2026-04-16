ukenru
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.5м/с
70%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Михаил Федоров
Андрей Шевченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Нидерланды
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Панцирь"

В Украине ожидают визит миссии МВФ в мае - Свириденко

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Юлия Свириденко обсудила с Кристалиной Георгиевой реформы и подготовку к пересмотру программы. Украина уже получила первый транш в 1,5 млрд долларов.

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне и сообщила, что визит миссии МВФ в Киев ожидается в мае, передает УНН.

Встретилась с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне во время Весенних встреч МВФ и Всемирного банка... Проинформировала директора-распорядителя о наших совместных с народными депутатами шагах для прохождения первого пересмотра. Верховная Рада приняла законодательство о военном сборе и налогообложении электронных площадок, завершен конкурс на главу Государственной таможенной службы. Далее готовы работать над дальнейшей детенизацией бизнеса, воплощением реформ и расширением инвестиционной привлекательности Украины. Ждем визита миссии МВФ в Киев в мае.

- сообщила Свириденко.

Премьер-министр добавила, что первый транш объемом 1,5 млрд долларов по новой четырехлетней программе расширенного финансирования МВФ уже получен в марте.

Мы настроены на то, чтобы эта программа была так же успешной, несмотря на жестокость длительной российской войны.

- резюмировала Свириденко.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Международный валютный фонд
Всемирный банк
Верховная Рада
Вашингтон
Украина
Киев