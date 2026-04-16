В Украине ожидают визит миссии МВФ в мае - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне и сообщила, что визит миссии МВФ в Киев ожидается в мае, передает УНН.

Встретилась с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне во время Весенних встреч МВФ и Всемирного банка... Проинформировала директора-распорядителя о наших совместных с народными депутатами шагах для прохождения первого пересмотра. Верховная Рада приняла законодательство о военном сборе и налогообложении электронных площадок, завершен конкурс на главу Государственной таможенной службы. Далее готовы работать над дальнейшей детенизацией бизнеса, воплощением реформ и расширением инвестиционной привлекательности Украины. Ждем визита миссии МВФ в Киев в мае. - сообщила Свириденко.

Премьер-министр добавила, что первый транш объемом 1,5 млрд долларов по новой четырехлетней программе расширенного финансирования МВФ уже получен в марте.

Мы настроены на то, чтобы эта программа была так же успешной, несмотря на жестокость длительной российской войны. - резюмировала Свириденко.

