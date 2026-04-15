Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс

Эксклюзив
10:54 • 2384 просмотра
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
09:39 • 7596 просмотра
Профсоюзы настаивают на учете позиции работников в новом Трудовом кодексе - глава ФПУ Бызов
Эксклюзив
06:47 • 18796 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
14 апреля, 23:54 • 23252 просмотра
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
14 апреля, 19:27 • 30183 просмотра
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
14 апреля, 12:03 • 54453 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto
14 апреля, 11:26 • 40578 просмотра
Необходимо снизить "порог входа" в Defence City, чтобы спецрежим дал ожидаемые результаты - Гетманцев
14 апреля, 10:26 • 34818 просмотра
Посевную уже начали аграрии всех областей - что сеют и какие регионы в лидерахPhoto
14 апреля, 09:54 • 31094 просмотра
Оккупанты атаковали 6 КАБами критически важную Печенежскую дамбу в Харьковской области - ОВА
Эксклюзив
14 апреля, 09:13 • 25770 просмотра
Шесть лет в поисках правды: вдова пациента клиники Odrex ждет результатов очередной экспертизыPhoto
Популярные новости
Ночная атака дронов на Черкассы - много раненых15 апреля, 02:18 • 18977 просмотра
Ночная атака на Запорожье вызвала масштабный пожар на автостоянкеPhotoVideo15 апреля, 02:46 • 19013 просмотра
Атака рф дронами на Киевскую область затронула два района - показали последствияPhoto15 апреля, 05:43 • 13757 просмотра
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право07:41 • 13525 просмотра
"Одна из вещей, которой я больше всего горжусь" - Вэнс о заявлении Европе о прекращении покупки и отправки оружия Украине со стороны США08:06 • 9566 просмотра
публикации
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право07:41 • 13594 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Эксклюзив
06:47 • 18796 просмотра
Что приготовить из продуктов, оставшихся после Пасхи – топ-7 простых и вкусных идейPhoto14 апреля, 16:30 • 24231 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto14 апреля, 12:03 • 54453 просмотра
Смерть пациента в клинике Odrex: какие методы применяют обвиняемые, чтобы затянуть рассмотрение дела в суде14 апреля, 11:56 • 35062 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Павел Дуров
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Крым
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 16889 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 25987 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 33768 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 28533 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 37787 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
Ракетная система С-400

Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Петер Мадьяр прогнозирует разблокировку кредита ЕС после возобновления поставок нефти в конце апреля. Владимир Зеленский подтвердил ремонт трубопровода.

Ожидаемый новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что ожидает, что уходящий премьер-министр Виктор Орбан снимет свое вето на кредит Европейского Союза Украине в размере 90 миллиардов евро после возобновления поставок нефти по ключевому трубопроводу, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает Hirado, Петер Мадьяр напомнил слова Виктора Орбана, который сказал во время избирательной кампании: пока нет нефти, нет денег. "Вот как упростилась проблема вокруг нефтепровода "Дружба"". Однако, поскольку Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что транспортировка нефти возобновится в конце апреля, а правительство Орбана все еще будет действовать как временное правительство в течение следующих 30 дней, Виктор Орбан откажется от своего технического вето, как это сделали словаки, добавил Мадьяр.

Комментарии Мадьяра в интервью государственному телевидению в среду прозвучали после того, как ранее на этой неделе он заявил, что его страна не будет препятствовать получению Украиной помощи. Венгрия, как и раньше, сохранит право не участвовать в предоставлении кредита в финансовом плане, сказал он.

Венгрия не будет блокировать Украине кредит ЕС на 90 млрд евро - Мадьяр13.04.26, 18:06 • 4274 просмотра

Орбан заблокировал выплату в споре с Украиной из-за перебоев в поставках нефти по трубопроводу "Дружба", который был поврежден в результате российского дронового удара в январе. Лидеры ЕС осудили вето, которое последовало за одобрением кредита в декабре. Для выплаты требуется единогласие всех 27 государств-членов.

Дополнение

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в Берлине, что "Дружба" должна быть отремонтирована до конца апреля.

"Что касается нефтепровода, как мы обещали, до конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы функционировать. Резервуары все не будут отремонтированы. Это долгий процесс. Но это вопрос о другом, сможет ли он функционировать - да, до конца апреля. Мы очень верим, что это будет совпадать с другими обязательствами стран Европейского Союза, прежде всего Венгрии, которые блокировали те или иные важные для нас решения", - сказал Зеленский.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Война в Украине
Европейский Союз
Германия
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина