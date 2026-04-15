Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс

Ожидаемый новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что ожидает, что уходящий премьер-министр Виктор Орбан снимет свое вето на кредит Европейского Союза Украине в размере 90 миллиардов евро после возобновления поставок нефти по ключевому трубопроводу, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает Hirado, Петер Мадьяр напомнил слова Виктора Орбана, который сказал во время избирательной кампании: пока нет нефти, нет денег. "Вот как упростилась проблема вокруг нефтепровода "Дружба"". Однако, поскольку Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что транспортировка нефти возобновится в конце апреля, а правительство Орбана все еще будет действовать как временное правительство в течение следующих 30 дней, Виктор Орбан откажется от своего технического вето, как это сделали словаки, добавил Мадьяр.

Комментарии Мадьяра в интервью государственному телевидению в среду прозвучали после того, как ранее на этой неделе он заявил, что его страна не будет препятствовать получению Украиной помощи. Венгрия, как и раньше, сохранит право не участвовать в предоставлении кредита в финансовом плане, сказал он.

Венгрия не будет блокировать Украине кредит ЕС на 90 млрд евро - Мадьяр

Орбан заблокировал выплату в споре с Украиной из-за перебоев в поставках нефти по трубопроводу "Дружба", который был поврежден в результате российского дронового удара в январе. Лидеры ЕС осудили вето, которое последовало за одобрением кредита в декабре. Для выплаты требуется единогласие всех 27 государств-членов.

Дополнение

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в Берлине, что "Дружба" должна быть отремонтирована до конца апреля.

"Что касается нефтепровода, как мы обещали, до конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы функционировать. Резервуары все не будут отремонтированы. Это долгий процесс. Но это вопрос о другом, сможет ли он функционировать - да, до конца апреля. Мы очень верим, что это будет совпадать с другими обязательствами стран Европейского Союза, прежде всего Венгрии, которые блокировали те или иные важные для нас решения", - сказал Зеленский.