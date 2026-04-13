ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
56%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video14:56 • 1602 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 20565 просмотра
Известный голливудский режиссер поддержал Сидни Суини на роль Бонда11 апреля, 19:52 • 24737 просмотра
Засуха угрожает мирре, которая важна для элитных парфюмов11 апреля, 19:31 • 17911 просмотра
Хаос на фоне Coachella - в сети жалуются на массовые отмены брони и заоблачные цены11 апреля, 18:10 • 19128 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Хранитель
Фильм

Венгрия не будет блокировать Украине кредит ЕС на 90 млрд евро - Мадьяр

Киев • УНН

 • 1456 просмотра

Следующий лидер Венгрии не будет препятствовать финансированию Украины после отставки Орбана. Будапешт сохранит лишь отказ от собственного участия в кредите.

Венгрия не будет блокировать Украине кредит ЕС на 90 млрд евро - Мадьяр

Следующий лидер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет препятствовать получению Украиной кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро, который был заблокирован уходящим в отставку премьер-министром Виктором Орбаном, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Мадьяр заявил на пресс-конференции в Будапеште в понедельник, что его страна сохранит свой отказ от финансового участия в кредите.

Брюссель хочет быстро действовать для высвобождения кредита после убедительного поражения Орбана на воскресных выборах, которое завершило его 16-летнее пребывание в должности. Кипр, председательствующий в ЕС и определяющий многие политические приоритеты, как можно скорее поднимет этот вопрос на встрече послов блока, по словам кипрского чиновника.

ЕС стремится разблокировать Украине €90 млрд кредита после поражения Орбана - Bloomberg

Орбан сделал враждебность к Украине центральным элементом своей неудачной попытки переизбрания. Изначально он одобрил критически важный кредит в декабре вместе с другими лидерами ЕС. Но позже он изменил курс, обвинив во всем заблокированный нефтепровод в Украине, который был поврежден в результате российского дронового удара. Одобрение финансирования требует единогласия среди 27 государств-членов.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Будапешт
Украина
Кипр