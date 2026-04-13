Венгрия не будет блокировать Украине кредит ЕС на 90 млрд евро - Мадьяр
Киев • УНН
Следующий лидер Венгрии не будет препятствовать финансированию Украины после отставки Орбана. Будапешт сохранит лишь отказ от собственного участия в кредите.
Следующий лидер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет препятствовать получению Украиной кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро, который был заблокирован уходящим в отставку премьер-министром Виктором Орбаном, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Мадьяр заявил на пресс-конференции в Будапеште в понедельник, что его страна сохранит свой отказ от финансового участия в кредите.
Брюссель хочет быстро действовать для высвобождения кредита после убедительного поражения Орбана на воскресных выборах, которое завершило его 16-летнее пребывание в должности. Кипр, председательствующий в ЕС и определяющий многие политические приоритеты, как можно скорее поднимет этот вопрос на встрече послов блока, по словам кипрского чиновника.
Орбан сделал враждебность к Украине центральным элементом своей неудачной попытки переизбрания. Изначально он одобрил критически важный кредит в декабре вместе с другими лидерами ЕС. Но позже он изменил курс, обвинив во всем заблокированный нефтепровод в Украине, который был поврежден в результате российского дронового удара. Одобрение финансирования требует единогласия среди 27 государств-членов.