Венгрия не будет блокировать Украине кредит ЕС на 90 млрд евро - Мадьяр

Следующий лидер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет препятствовать получению Украиной кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро, который был заблокирован уходящим в отставку премьер-министром Виктором Орбаном, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Мадьяр заявил на пресс-конференции в Будапеште в понедельник, что его страна сохранит свой отказ от финансового участия в кредите.

Брюссель хочет быстро действовать для высвобождения кредита после убедительного поражения Орбана на воскресных выборах, которое завершило его 16-летнее пребывание в должности. Кипр, председательствующий в ЕС и определяющий многие политические приоритеты, как можно скорее поднимет этот вопрос на встрече послов блока, по словам кипрского чиновника.

Орбан сделал враждебность к Украине центральным элементом своей неудачной попытки переизбрания. Изначально он одобрил критически важный кредит в декабре вместе с другими лидерами ЕС. Но позже он изменил курс, обвинив во всем заблокированный нефтепровод в Украине, который был поврежден в результате российского дронового удара. Одобрение финансирования требует единогласия среди 27 государств-членов.