ЕС стремится разблокировать Украине €90 млрд кредита после поражения Орбана - Bloomberg

Европейский Союз будет стремиться завершить предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов) после поражения на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокировал пакет финансирования, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Кипр, председательствующий в ЕС и определяющий многие политические приоритеты, как можно скорее поднимет этот вопрос на встрече послов блока, по словам кипрского чиновника.

Орбан изначально одобрил критически важный кредит для Венгрии в декабре вместе с другими лидерами ЕС. Но позже он изменил курс, обвинив в этом заблокированный нефтепровод в Украине, который был поврежден в результате российского дронового удара. Одобрение финансирования требует единогласия среди 27 государств-членов.

Европейские лидеры приветствовали лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра, который победил на воскресных выборах и пообещал более тесное сотрудничество с ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц написал в социальных сетях: "Мы будем энергично работать вместе, чтобы построить сильную, безопасную и, прежде всего, объединенную Европу".

В Брюсселе ожидают, что Венгрия быстро присоединится к продвижению вперед по ряду вопросов.

"Мы начнем работать с правительством как можно скорее", чтобы достичь "быстрого и давно назревшего прогресса", заявила журналистам в понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной власти ЕС.

Она добавила, что ЕС должен использовать этот импульс, чтобы изменить собственные правила и отменить требование единогласия для решений во внешней политике. Этот процесс позволил отдельным странам, таким как Венгрия, блокировать или откладывать решения по Украине и другим вопросам.

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил в понедельник, что Германия ожидает быстрого высвобождения помощи Украине после выборов.

Мадьяр заявил, что хочет разблокировать замороженные фонды ЕС и вернуть Венгрию в европейский мейнстрим. Но бывший союзник Орбана, который перешел в оппозицию лишь два года назад, остается консерватором и еще не раскрыл, как именно он планирует действовать по ряду вопросов.

Может разблокировать €90 млрд, но против поставок оружия и ускоренного вступления в ЕС - Politico узнало последствия победы Мадьяра для Украины

Его приоритетом, как отмечается, будет быстрое принятие антикоррупционного законодательства, укрепление независимости судебной власти и обеспечение свободы СМИ и академической свободы. Это необходимо для того, чтобы разблокировать около 20 миллиардов евро займов и грантов ЕС, половина из которых иначе истекут до конца августа.

Мадьяр сигнализировал об отходе от жесткого стиля своего предшественника, создавая ожидания, что он может проявить добрую волю к Украине, чтобы получить добрую волю от Брюсселя в отношении заблокированных средств.

Но Мадьяр не сказал, как он будет позиционировать себя по вопросу кредита Украине, а также по 20-му пакету санкций ЕС против россии, который Венгрия блокировала в течение последних нескольких месяцев.

Украина отменила рекомендацию воздерживаться от поездок в Венгрию после поражения партии Орбана, готова работать над нормализацией отношений

Многое сейчас зависит от того, как быстро Мадьяр сможет сформировать правительство, поскольку любые важные решения обычно откладываются между выборами и до прихода к власти нового руководства.

"Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать наше сотрудничество с Венгрией, - написал Президент Владимир Зеленский в социальных сетях после победы Мадьяра. - Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также мира, безопасности и стабильности в Европе".

Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД