$43.460.0150.910.11
ukenru
12:45 • 4150 просмотра
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет
12:07 • 6892 просмотра
ЕС стремится разблокировать Украине €90 млрд кредита после поражения Орбана - Bloomberg
10:33 • 12736 просмотра
Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
08:39 • 13164 просмотра
Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД
12 апреля, 14:08 • 27669 просмотра
США начинают блокаду Ормузского пролива: Трамп сделал заявление после срыва переговоров
12 апреля, 14:06 • 46306 просмотра
Парад планет и Новолуние - гороскоп на 13-19 апреля
12 апреля, 12:13 • 33308 просмотра
Резиденцию путина на валдае окружили 12 позициями ПВО "панцирь" - фото
12 апреля, 08:55 • 34603 просмотра
Новый обмен пленными и продление перемирия - Буданов сделал новые заявления
12 апреля, 06:52 • 33507 просмотра
Пятая Пасха во время войны - Зеленский с супругой поздравили украинцев с праздником
11 апреля, 15:12 • 33286 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы оккупантов в Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
52%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Партия Петера Мадьяра получает конституционное большинство на выборах в Венгрии – результаты подсчета 99% голосовPhoto13 апреля, 04:14 • 11104 просмотра
ЦПД: россия продвигает фейк о Клайпедской народной республике в Литве13 апреля, 04:30 • 8342 просмотра
Нефть взлетела на 7% до более чем $100 в преддверии блокады США против Ирана13 апреля, 05:37 • 4786 просмотра
Короткие поездки без виз - правящая партия Канады поддержала новые правила для украинцев08:09 • 6502 просмотра
"Флеш": фиксируют "охоту" рф на мобильные группы ПВО управляемыми Shahed09:52 • 10948 просмотра
публикации
Сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и повысятся ли они в ценеPhoto13:37 • 270 просмотра
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет12:45 • 4142 просмотра
Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
Эксклюзив
10:33 • 12732 просмотра
Свекла - польза и вред для организма - как правильно употреблять и кому нельзя12 апреля, 07:41 • 33305 просмотра
Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми – как защитить ребенка и распознать опасность11 апреля, 06:00 • 55221 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Виктор Орбан
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Венгрия
Иран
Соединённые Штаты
Пакистан
Реклама
УНН Lite
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 19459 просмотра
Известный голливудский режиссер поддержал Сидни Суини на роль Бонда11 апреля, 19:52 • 23669 просмотра
Засуха угрожает мирре, которая важна для элитных парфюмов11 апреля, 19:31 • 16909 просмотра
Хаос на фоне Coachella - в сети жалуются на массовые отмены брони и заоблачные цены11 апреля, 18:10 • 18174 просмотра
Гендиректор OpenAI нарушил молчание после нападения на его поместье с "коктейлем Молотова"11 апреля, 15:41 • 19661 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фокс Ньюс
Financial Times

ЕС стремится разблокировать Украине €90 млрд кредита после поражения Орбана - Bloomberg

Киев • УНН

 • 6898 просмотра

Евросоюз планирует быстро одобрить финансирование для Украины после победы Петера Мадьяра на выборах. Новый лидер Венгрии обещает тесное сотрудничество с Брюсселем.

Европейский Союз будет стремиться завершить предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов) после поражения на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокировал пакет финансирования, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Кипр, председательствующий в ЕС и определяющий многие политические приоритеты, как можно скорее поднимет этот вопрос на встрече послов блока, по словам кипрского чиновника.

Орбан изначально одобрил критически важный кредит для Венгрии в декабре вместе с другими лидерами ЕС. Но позже он изменил курс, обвинив в этом заблокированный нефтепровод в Украине, который был поврежден в результате российского дронового удара. Одобрение финансирования требует единогласия среди 27 государств-членов.

Европейские лидеры приветствовали лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра, который победил на воскресных выборах и пообещал более тесное сотрудничество с ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц написал в социальных сетях: "Мы будем энергично работать вместе, чтобы построить сильную, безопасную и, прежде всего, объединенную Европу".

В Брюсселе ожидают, что Венгрия быстро присоединится к продвижению вперед по ряду вопросов.

"Мы начнем работать с правительством как можно скорее", чтобы достичь "быстрого и давно назревшего прогресса", заявила журналистам в понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной власти ЕС.

Она добавила, что ЕС должен использовать этот импульс, чтобы изменить собственные правила и отменить требование единогласия для решений во внешней политике. Этот процесс позволил отдельным странам, таким как Венгрия, блокировать или откладывать решения по Украине и другим вопросам.

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил в понедельник, что Германия ожидает быстрого высвобождения помощи Украине после выборов.

Мадьяр заявил, что хочет разблокировать замороженные фонды ЕС и вернуть Венгрию в европейский мейнстрим. Но бывший союзник Орбана, который перешел в оппозицию лишь два года назад, остается консерватором и еще не раскрыл, как именно он планирует действовать по ряду вопросов.

Может разблокировать €90 млрд, но против поставок оружия и ускоренного вступления в ЕС - Politico узнало последствия победы Мадьяра для Украины

Его приоритетом, как отмечается, будет быстрое принятие антикоррупционного законодательства, укрепление независимости судебной власти и обеспечение свободы СМИ и академической свободы. Это необходимо для того, чтобы разблокировать около 20 миллиардов евро займов и грантов ЕС, половина из которых иначе истекут до конца августа.

Мадьяр сигнализировал об отходе от жесткого стиля своего предшественника, создавая ожидания, что он может проявить добрую волю к Украине, чтобы получить добрую волю от Брюсселя в отношении заблокированных средств.

Но Мадьяр не сказал, как он будет позиционировать себя по вопросу кредита Украине, а также по 20-му пакету санкций ЕС против россии, который Венгрия блокировала в течение последних нескольких месяцев.

Украина отменила рекомендацию воздерживаться от поездок в Венгрию после поражения партии Орбана, готова работать над нормализацией отношений

Многое сейчас зависит от того, как быстро Мадьяр сможет сформировать правительство, поскольку любые важные решения обычно откладываются между выборами и до прихода к власти нового руководства.

"Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать наше сотрудничество с Венгрией, - написал Президент Владимир Зеленский в социальных сетях после победы Мадьяра. - Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также мира, безопасности и стабильности в Европе".

Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Брюссель
Германия
Владимир Зеленский
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Виктор Орбан
Кипр