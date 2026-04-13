Украина отменила рекомендацию воздерживаться от поездок в Венгрию после поражения партии Орбана, готова работать над нормализацией отношений

Министерство иностранных дел Украины отменило рекомендацию воздержаться от поездок в Венгрию, сообщили в МИД в понедельник, пишет УНН.

МИД Украины отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию - говорится в заявлении МИД от имени министра иностранных дел Андрея Сибиги.

"Снимаем рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию. В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию. Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями в отношении Украины, уже позади. А значит, потеряли свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения", - отметил Сибига в соцсетях.

Сибига заявил, что Украина готова работать над нормализацией отношений с Венгрией.

"Рассчитываем, что и в политическом измерении, не только консульском, результаты выборов приведут к нормализации отношений. Украина готова работать над достижением такой цели", - указал глава МИД Украины.

"Выбор венгерского народа показал стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании - жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния москвы, пространством беззакония и запугивания. Выбор венгров также ознаменовал поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды. Это симптоматично. Венгры четко сказали: хватит. Это будет иметь последствия и для других партий и движений в Европе, которые продвигают подобную риторику", - указал Сибига.

"Хочу также настроить украинцев на реалистичные ожидания. Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановлению общего уважения и воплощению общих прагматичных интересов. Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом", - подчеркнул глава МИД.

Заявление прозвучало после того, как партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" проиграла на парламентских выборах после 16 лет пребывания у власти Орбана.

Его поражение обеспечило его оппоненту Петеру Мадьяру уверенное большинство в 199-местном парламенте Венгрии.

В Венгрии после подсчета почти всех голосов "Тиса" должна была получить 138 мест, что превышало бы две трети голосов, необходимых Мадьяру для отмены конституционной реформы Орбана и борьбы с коррупцией.

Поражение "Фидес" Орбана в Венгрии превратилось в публичное празднование