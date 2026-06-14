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The Washington Post

Россия тратит на войну 65 млрд рублей в день, а военные расходы достигли рекордного уровня — СМИ

Киев • УНН

 • 288 просмотра

В первом квартале 2024 года военные расходы РФ достигли 5,9 триллиона рублей. Это составляет 46% всех расходов или 65 миллиардов рублей в день.

Россия тратит на войну 65 млрд рублей в день, а военные расходы достигли рекордного уровня — СМИ

В первом квартале 2026 года военные расходы россии достигли рекордных 5,908 триллиона рублей. Об этом на основании данных российского Минфина сообщил научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге. Об этом сообщает The Moscow Times, передает УНН.

Детали

По подсчетам Клюге, расходы на армию и производство вооружений в январе-марте 2026 года выросли на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с первым кварталом 2024 года, рост составил 68,7%, по сравнению с 2023 годом – 129%, а с началом 2022 года – в 4,6 раза.

В результате впервые с начала конфликта доля военных расходов в бюджете достигла 46%. Иными словами, каждый второй рубль достался армии, подчеркивает Клюге. В среднем, как следует из его расчетов, военная машина рф «съедала» около 2,7 млрд рублей в час и 65 млрд рублей в день — сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Новгородской или Орловской области (69 и 61 млрд рублей соответственно). Месячные расходы на войну — около 2 трлн рублей — превысили годовой бюджет всей системы высшего образования россии (1,7 трлн) и всех российских регионов, кроме москвы

- пишет издание.

По информации издания, основное увеличение военных расходов пришлось на засекреченные статьи бюджета. По итогам первого квартала их объем вырос с 3,4 до 4,9 трлн рублей. В результате доля секретных расходов достигла 38,2% всех бюджетных трат, что составляет 12,8 трлн рублей за квартал.

Напомним

российский диктатор путин планирует потратить на оборону и силовой блок около 40% бюджетных средств, что является рекордом со времен СССР. Это свидетельствует о намерении кремля продолжать войну, несмотря на дефицит бюджета и сокращение социальных программ.

Алла Киосак

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