Может разблокировать €90 млрд, но против поставок оружия и ускоренного вступления в ЕС - Politico узнало последствия победы Мадьяра для Украины

Победа Петера Мадьяра с партией "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии может быть "горько-сладкой" для Украины - Мадьяр может разблокировать 90 млрд евро кредита ЕС для Украины, но выступает против отправки венгерского оружия или денег Киеву, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС, сообщает Politico, пишет УНН.

В этом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на важный кредит ЕС Украине в 90 миллиардов евро, согласованный лидерами, включая его самого, в декабре 2025 года.

Венгрия отказалась от своего одобрения после того, как импорт российской нефти прекратился через трубопровод "Дружба", который проходит через Украину, что, по словам Орбана, было преднамеренным ходом Киева, якобы направленным на попытку повлиять на выборы, ослабив венгерскую экономику.

Президент Владимир Зеленский поздравил Мадьяра в воскресенье вечером. "Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать наше сотрудничество с Венгрией", – сказал он, добавив, что Киев готов к "встречам и совместной конструктивной работе на благо обеих стран".

Украина отменила рекомендацию воздерживаться от поездок в Венгрию после поражения партии Орбана, готова работать над нормализацией отношений

Мадьяр хочет иметь хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит. Но это горько-сладкая победа для Зеленского, поскольку новый премьер-министр заявил, что он выступает против отправки венгерского оружия или денег Киеву, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС - говорится в публикации.

Мадьяр, как отмечается, пообещал вынести этот вопрос на референдум, "что фактически будет означать остановку процесса, учитывая значительные антиукраинские настроения в венгерском обществе, на которые ему нужно обратить внимание, чтобы сохранить поддержку".

Поражение "Фидес" Орбана в Венгрии превратилось в публичное празднование