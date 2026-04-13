Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Может разблокировать €90 млрд, но против поставок оружия и ускоренного вступления в ЕС - Politico узнало последствия победы Мадьяра для Украины

Киев • УНН

Мадьяр может разблокировать кредит ЕС для Украины, но выступает против поставок оружия. Новый лидер Венгрии планирует референдум по вступлению Украины в ЕС.

Может разблокировать €90 млрд, но против поставок оружия и ускоренного вступления в ЕС - Politico узнало последствия победы Мадьяра для Украины

Победа Петера Мадьяра с партией "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии может быть "горько-сладкой" для Украины - Мадьяр может разблокировать 90 млрд евро кредита ЕС для Украины, но выступает против отправки венгерского оружия или денег Киеву, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В этом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на важный кредит ЕС Украине в 90 миллиардов евро, согласованный лидерами, включая его самого, в декабре 2025 года.

Венгрия отказалась от своего одобрения после того, как импорт российской нефти прекратился через трубопровод "Дружба", который проходит через Украину, что, по словам Орбана, было преднамеренным ходом Киева, якобы направленным на попытку повлиять на выборы, ослабив венгерскую экономику.

Президент Владимир Зеленский поздравил Мадьяра в воскресенье вечером. "Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать наше сотрудничество с Венгрией", – сказал он, добавив, что Киев готов к "встречам и совместной конструктивной работе на благо обеих стран".

Мадьяр хочет иметь хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит. Но это горько-сладкая победа для Зеленского, поскольку новый премьер-министр заявил, что он выступает против отправки венгерского оружия или денег Киеву, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС

- говорится в публикации.

Мадьяр, как отмечается, пообещал вынести этот вопрос на референдум, "что фактически будет означать остановку процесса, учитывая значительные антиукраинские настроения в венгерском обществе, на которые ему нужно обратить внимание, чтобы сохранить поддержку".

Юлия Шрамко

