Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД
Киев • УНН
Глава МИД Сибига сообщил о передаче сигналов Венгрии относительно встречи лидеров. Киев стремится снять блокировку вступления в ЕС и обсудить санкции.
Венгерской стороне переданы сигналы о возможности контактов между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Петером Мадьяром, лидером победившей на выборах партии "Тиса", сообщил журналистам в понедельник министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет УНН.
Мы открыты. Мы хотим и уже передали сигналы соответствующих контактов на уровне Президента Украины и соответственно господина Мадьяра. Мы готовы к этому диалогу сразу, не затягивая, и выстраивать правильные соседские отношения
На уточнение, может ли такой телефонный звонок состояться уже сегодня, глава МИД указал:
Мы ожидаем этот контакт и, конечно, мы заинтересованы. Ждем реакции венгерской стороны
По его словам, в двусторонних отношениях с Венгрией "очень широкая повестка дня".
"У нас широкий спектр вопросов от пограничной инфраструктуры, взаимодействия на европейском треке, имею в виду членство Украины в ЕС. А вообще, если глобально говорить - это снятие блока Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе. Это и 20-й пакет санкций, это и 90 миллиардов кредита, и формальное открытие кластеров", - сообщил Сибига.
"И еще раз подтверждаю, что Украина готова воплощать, это наш тоже интерес, самые высокие стандарты и Совета Европы, и ЕС относительно национальных меньшинств. И мы этот сигнал также передали венгерской стороне и открыты к диалогу", - подчеркнул глава МИД Украины.
