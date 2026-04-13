$43.460.0150.910.11
ukenru
08:39 • 1070 просмотра
Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД
12 апреля, 14:08 • 19534 просмотра
США начинают блокаду Ормузского пролива: Трамп сделал заявление после срыва переговоров
Эксклюзив
12 апреля, 14:06 • 40423 просмотра
Парад планет и Новолуние - гороскоп на 13-19 апреля
12 апреля, 12:13 • 28379 просмотра
Резиденцию путина на валдае окружили 12 позициями ПВО "панцирь" - фотоPhoto
12 апреля, 08:55 • 30993 просмотра
Новый обмен пленными и продление перемирия - Буданов сделал новые заявления
12 апреля, 06:52 • 31457 просмотра
Пятая Пасха во время войны - Зеленский с супругой поздравили украинцев с праздникомVideo
11 апреля, 15:12 • 31563 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы оккупантов в Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская"
11 апреля, 14:56 • 52053 просмотра
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме - как это былоPhotoVideo
11 апреля, 13:40 • 30566 просмотра
ВСУ готовы дать отпор оккупантам в случае нарушения перемирия на Пасху - Генштаб
11 апреля, 12:36 • 30208 просмотра
Обмен пленными 11 апреля - Украина вернула пленных, которых рф держала с 2022 годаPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.3м/с
65%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Лидеры ЕС поздравили Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии12 апреля, 23:09 • 7920 просмотра
Оккупанты отметили завершение "перемирия": обесточено 12 тысяч абонентов на Черниговщине12 апреля, 23:46 • 13151 просмотра
США выдвинули ультиматум Ирану на переговорах в Пакистане - СМИ13 апреля, 00:22 • 11753 просмотра
"Венгрия сегодня вошла в историю": Мадьяр призвал правительство Орбана к немедленной отставкеPhoto13 апреля, 00:58 • 9266 просмотра
Стрельба в ресторане Нью-Джерси – есть погибший и раненыеPhoto03:27 • 5142 просмотра
публикации
Свекла - польза и вред для организма - как правильно употреблять и кому нельзя12 апреля, 07:41 • 27957 просмотра
Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми – как защитить ребенка и распознать опасность11 апреля, 06:00 • 50211 просмотра
Как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
Эксклюзив
11 апреля, 05:00 • 54341 просмотра
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Эксклюзив
10 апреля, 09:36 • 74796 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром10 апреля, 09:10 • 63781 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Иран
Пакистан
Реклама
УНН Lite
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 17577 просмотра
Известный голливудский режиссер поддержал Сидни Суини на роль Бонда11 апреля, 19:52 • 21822 просмотра
Засуха угрожает мирре, которая важна для элитных парфюмов11 апреля, 19:31 • 15196 просмотра
Хаос на фоне Coachella - в сети жалуются на массовые отмены брони и заоблачные цены11 апреля, 18:10 • 16612 просмотра
Гендиректор OpenAI нарушил молчание после нападения на его поместье с "коктейлем Молотова"11 апреля, 15:41 • 18162 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Ручная граната

Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Глава МИД Сибига сообщил о передаче сигналов Венгрии относительно встречи лидеров. Киев стремится снять блокировку вступления в ЕС и обсудить санкции.

Венгерской стороне переданы сигналы о возможности контактов между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Петером Мадьяром, лидером победившей на выборах партии "Тиса", сообщил журналистам в понедельник министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет УНН.

Мы открыты. Мы хотим и уже передали сигналы соответствующих контактов на уровне Президента Украины и соответственно господина Мадьяра. Мы готовы к этому диалогу сразу, не затягивая, и выстраивать правильные соседские отношения

- сказал Сибига.

На уточнение, может ли такой телефонный звонок состояться уже сегодня, глава МИД указал:

Мы ожидаем этот контакт и, конечно, мы заинтересованы. Ждем реакции венгерской стороны

Может разблокировать €90 млрд, но против поставок оружия и ускоренного вступления в ЕС - Politico узнало последствия победы Мадьяра для Украины13.04.26, 10:18 • 1912 просмотров

По его словам, в двусторонних отношениях с Венгрией "очень широкая повестка дня".

"У нас широкий спектр вопросов от пограничной инфраструктуры, взаимодействия на европейском треке, имею в виду членство Украины в ЕС. А вообще, если глобально говорить - это снятие блока Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе. Это и 20-й пакет санкций, это и 90 миллиардов кредита, и формальное открытие кластеров", - сообщил Сибига.

"И еще раз подтверждаю, что Украина готова воплощать, это наш тоже интерес, самые высокие стандарты и Совета Европы, и ЕС относительно национальных меньшинств. И мы этот сигнал также передали венгерской стороне и открыты к диалогу", - подчеркнул глава МИД Украины.

Украина отменила рекомендацию воздерживаться от поездок в Венгрию после поражения партии Орбана, готова работать над нормализацией отношений13.04.26, 09:49 • 2268 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Кабинет Министров Украины
Государственная граница Украины
Андрей Сибига
Совет Европы
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина