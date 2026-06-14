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The Washington Post

Зеленский показал отчеты, которые попадают путину на стол

Киев • УНН

 • 1544 просмотра

Отчеты свидетельствуют о росте протестных настроений в рф и падении рейтингов партии власти. Зеленский допустил возможность переговоров с другим лидером России.

Зеленский показал отчеты, которые попадают путину на стол

Президент Украины Владимир Зеленский показал доклады, которые попадут российскому диктатору Владимиру Путину на стол, пишет УНН.

Детали

"Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в попадающих к нему документах, все же позволяет сделать выводы. В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным продолжат неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства, и рост проявления недовольства, когда в России запланированы парламентские выборы", - отметил он.

Что касается показателя поддержки российской правящей партии, фиксируется устойчивая тенденция к падению, что означает необходимость значительно больших фальсификаций. Докладывают также о существенном росте протестных настроений в российских регионах.

"Вполне справедливое давление на Россию за эту войну будет продолжаться и увеличиваться, и не только наше давление. Следовательно, на сентябрь Путин выйдет с еще худшими показателями. К сожалению, на все публичные и непубличные предложения мира, сделанные нами, прозвучали лишь слова о продолжении его войны. Внутренняя российская ситуация не дает ему возможности договариваться о достойном мире. Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать с кем-то другим из России – с тем, кто не будет закрываться от реальности", – подытожил он.

Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — Зеленский14.06.26, 12:15 • 2022 просмотра

Ольга Розгон

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