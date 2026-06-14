Зеленский показал отчеты, которые попадают путину на стол

Президент Украины Владимир Зеленский показал доклады, которые попадут российскому диктатору Владимиру Путину на стол, пишет УНН.

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"Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в попадающих к нему документах, все же позволяет сделать выводы. В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным продолжат неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства, и рост проявления недовольства, когда в России запланированы парламентские выборы", - отметил он.

Что касается показателя поддержки российской правящей партии, фиксируется устойчивая тенденция к падению, что означает необходимость значительно больших фальсификаций. Докладывают также о существенном росте протестных настроений в российских регионах.

"Вполне справедливое давление на Россию за эту войну будет продолжаться и увеличиваться, и не только наше давление. Следовательно, на сентябрь Путин выйдет с еще худшими показателями. К сожалению, на все публичные и непубличные предложения мира, сделанные нами, прозвучали лишь слова о продолжении его войны. Внутренняя российская ситуация не дает ему возможности договариваться о достойном мире. Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать с кем-то другим из России – с тем, кто не будет закрываться от реальности", – подытожил он.

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