Послы G7 обсудили с миссией МВФ финансовые потребности Украины и ключевые реформы
Киев • УНН
Послы G7 встретились с миссией МВФ во главе с Гэвином Греем. Обсудили экономические перспективы, финансовые потребности и ключевые реформы Украины.
Послы стран «Группы семи» провели встречу с миссией Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем, в ходе которой обсудили экономические перспективы Украины, макроэкономические реформы и финансовые потребности государства. Об этом послы G7 в Украине сообщили в публикации в социальной сети X, пишет УНН.
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Представители G7 подтвердили дальнейшую поддержку Украины и подчеркнули важность продолжения реформ.
По словам послов, ключевыми остаются реформы, которые способствуют финансовой устойчивости Украины и приближают страну к принципам Европейского союза.
Встреча состоялась в рамках работы миссии МВФ под руководством Гэвина Грея, которая проводит консультации относительно состояния украинской экономики и её финансовых потребностей.
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