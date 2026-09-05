Послы G7 обсудили с миссией МВФ финансовые потребности Украины и ключевые реформы

Послы стран «Группы семи» провели встречу с миссией Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем, в ходе которой обсудили экономические перспективы Украины, макроэкономические реформы и финансовые потребности государства. Об этом послы G7 в Украине сообщили в публикации в социальной сети X, пишет УНН.

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Представители G7 подтвердили дальнейшую поддержку Украины и подчеркнули важность продолжения реформ.

По словам послов, ключевыми остаются реформы, которые способствуют финансовой устойчивости Украины и приближают страну к принципам Европейского союза.

Встреча состоялась в рамках работы миссии МВФ под руководством Гэвина Грея, которая проводит консультации относительно состояния украинской экономики и её финансовых потребностей.

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