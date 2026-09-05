Посли G7 обговорили з місією МВФ фінансові потреби України та ключові реформи

Посли країн "Групи семи" провели зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм, під час якої обговорили економічні перспективи України, макроекономічні реформи та фінансові потреби держави. Про це повідомили посли G7 в Україні через допис у соцмережі Х, пише УНН.

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Представники G7 підтвердили подальшу підтримку України та наголосили на важливості продовження реформ.

За словами послів, ключовими залишаються реформи, які сприяють фінансовій стійкості України та наближають країну до принципів Європейського Союзу.

Зустріч відбулася в межах роботи місії МВФ під керівництвом Гевіна Грея, яка проводить консультації щодо стану української економіки та її фінансових потреб.

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