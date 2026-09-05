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Посли G7 обговорили з місією МВФ фінансові потреби України та ключові реформи

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Посли G7 зустрілися з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Обговорили економічні перспективи, фінансові потреби та ключові реформи України.

Посли G7 обговорили з місією МВФ фінансові потреби України та ключові реформи

Посли країн "Групи семи" провели зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм, під час якої обговорили економічні перспективи України, макроекономічні реформи та фінансові потреби держави. Про це повідомили посли G7 в Україні через допис у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Представники G7 підтвердили подальшу підтримку України та наголосили на важливості продовження реформ.

За словами послів, ключовими залишаються реформи, які сприяють фінансовій стійкості України та наближають країну до принципів Європейського Союзу.

Зустріч відбулася в межах роботи місії МВФ під керівництвом Гевіна Грея, яка проводить консультації щодо стану української економіки та її фінансових потреб.

Міністр фінансів Марченко попередив про найскладнішу бюджетну ситуацію в Україні з початку війни напередодні "дуже важкої зими" - ЗМІ04.09.26, 13:26 • 3048 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Міжнародний валютний фонд
G7
Європейський Союз
Україна