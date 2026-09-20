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рф за неделю выпустила по Украине более 2 тысяч дронов - Зеленский

Киев • УНН

 • 2178 просмотра

россия за неделю применила более 2 тысяч дронов, 1700 авиабомб и 19 ракет. Удары повредили гражданскую и критическую инфраструктуру.

рф за неделю выпустила по Украине более 2 тысяч дронов - Зеленский

За эту неделю рф выпустила по Украине более 2 тыс. дронов, большинство из них — реактивные, 1700 авиабомб и 19 ракет различных типов. Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, пишет УНН.

Только за эту неделю рф выпустила по нам более 2 тыс. ударных дронов, большинство из них — реактивные, 1700 авиабомб и 19 ракет различных типов

- рассказал Зеленский.

Он напомнил, что вчера в Херсонской области россияне ударили FPV-дроном по мужскому монастырю: один служитель погиб, еще четверо получили ранения.

По словам Президента, были нанесены удары по критической и гражданской инфраструктуре в Харьковской, Сумской и Одесской областях. В Днепропетровской и Запорожской областях — попадания в жилые дома. Под ударами с вечера также находились Винницкая, Киевская, Житомирская и Черкасская области.

Украина постоянно ищет и находит способы защищаться и отвечать на эти удары по жизни. Важно, чтобы и наши партнеры искали и находили способы заставить Россию почувствовать последствия своей войны. Именно сейчас подходящий момент для новых санкционных шагов против агрессора и усиления давления на установление мира силой. Соответствующие возможности есть у Америки, у Европы, у всех стран «семерки». Рассчитываем на новые сильные шаги

- резюмировал Зеленский.

ПВО обезвредила 101 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину20.09.26, 09:20 • 2866 просмотров

Ольга Розгон

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