рф за неделю выпустила по Украине более 2 тысяч дронов - Зеленский

За эту неделю рф выпустила по Украине более 2 тыс. дронов, большинство из них — реактивные, 1700 авиабомб и 19 ракет различных типов. Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, пишет УНН.

Только за эту неделю рф выпустила по нам более 2 тыс. ударных дронов, большинство из них — реактивные, 1700 авиабомб и 19 ракет различных типов

Он напомнил, что вчера в Херсонской области россияне ударили FPV-дроном по мужскому монастырю: один служитель погиб, еще четверо получили ранения.

По словам Президента, были нанесены удары по критической и гражданской инфраструктуре в Харьковской, Сумской и Одесской областях. В Днепропетровской и Запорожской областях — попадания в жилые дома. Под ударами с вечера также находились Винницкая, Киевская, Житомирская и Черкасская области.

Украина постоянно ищет и находит способы защищаться и отвечать на эти удары по жизни. Важно, чтобы и наши партнеры искали и находили способы заставить Россию почувствовать последствия своей войны. Именно сейчас подходящий момент для новых санкционных шагов против агрессора и усиления давления на установление мира силой. Соответствующие возможности есть у Америки, у Европы, у всех стран «семерки». Рассчитываем на новые сильные шаги