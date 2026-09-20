рф за тиждень випустила по Україні понад 2 тисячі дронів - Зеленський

За цей тиждень рф випустила проти України понад 2 тис. дронів, з них більшість реактивні, 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram, пише УНН.

Тільки за цей тиждень рф випустила проти нас понад 2 тис. ударних дронів, з них більшість реактивні, 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів - розповів Зеленський.

Він нагадав, що учора на Херсонщині росіяни вдарили FPV-дроном по чоловічому монастирю, один служитель загинув, ще четверо поранені.

За словами Президента, були удари по критичній і цивільній інфраструктурі на Харківщині, Сумщині, Одещині. На Дніпропетровщині та Запоріжжі - влучання по житлових будинках. Під ударами з вечора перебували також Вінниччина, Київщина, Житомирщина та Черкащина.

Україна постійно шукає і знаходить, як захищатися та відповідати на ці удари проти життя. Важливо, щоб і наші партнери шукали та знаходили способи змушувати Росію відчувати її війну. Саме зараз правильний момент, щоб робити нові санкційні кроки проти агресора й дотискати мир через силу. Відповідні можливості є в Америки, є в Європи, є у всіх країн "сімки". Розраховуємо на нові сильні кроки - резюмував Зеленський.

ППО знешкодила 101 із 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну