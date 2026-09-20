ППО знешкодила 101 із 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну
Київ • УНН
росія атакувала Україну 138 безпілотниками з вечора 19 вересня. ППО знешкодила 101 дрон, зафіксовано влучання на 17 локаціях.
Сили протиповітряної оборони знешкодили 101 із 138 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 19 вересня. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, пише УНН.
З 18:00 суботи, 19 вересня, ворог атакував 138 ударнимиБПЛА типу Shahed (половина з них реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Орел, Міллерово (рф), тимчасово захопленого Донецька, а також Гвардійського (тимчасово окупований Крим
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 неділі, 20 вересня, ППО збила/подавила 101 ворожий БПЛА.
Зафіксовані влучання на 17 локаціях та падіння уламків збитих дронів на п'яти локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі перебувають російські безпілотники.
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