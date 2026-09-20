ПВО обезвредила 101 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину
Киев • УНН
россия атаковала Украину 138 беспилотниками с вечера 19 сентября. ПВО обезвредила 101 дрон, зафиксированы попадания в 17 локациях.
Силы противовоздушной обороны обезвредили 101 из 138 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 19 сентября. Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, пишет УНН.
С 18:00 субботы, 19 сентября, враг атаковал 138 ударными БПЛА типа Shahed (половина из них реактивные), «Гербера», беспилотниками-имитаторами типа «Пародия» с направлений Орла, Миллерово (рф), временно захваченного Донецка, а также Гвардейского (временно оккупированный Крым
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 воскресенья, 20 сентября, ПВО сбила/подавила 101 вражеский БПЛА.
Зафиксированы попадания по 17 локациям и падение обломков сбитых дронов на пяти локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся российские беспилотники.
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