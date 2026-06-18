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Фото разрушенного собора и дипломатия Макрона помогли склонить Трампа на сторону Украины – Politico

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Макрон убедил Трампа поддержать Украину после того, как Зеленский показал фото поврежденного Успенского собора в Киеве. Лидеры G7 адаптировали свои послания под взгляд Трампа на глобальную политику.

Фото разрушенного собора и дипломатия Макрона помогли склонить Трампа на сторону Украины – Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон смог убедить президента США Дональда Трампа занять более благоприятную для Украины позицию после серии дипломатических усилий на саммите во Франции. Решающим моментом стал разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который показал Трампу фотографии поврежденного российским ударом Успенского собора в Киеве. По словам дипломатов, это произвело на американского лидера сильное впечатление. Об этом пишет POLITICO, передает УНН.

Детали

Решающий момент на саммите лидеров G7 во Франции наступил во вторник, когда Президент Украины Владимир Зеленский принес снимки горящего Успенского собора в Киеве и показал их Дональду Трампу.

По словам трех представителей G7, вид горящих золотых куполов и повреждения, нанесенные российским авиаударом архитектурному сокровищу XI века, заметно тронули президента США.

Они чувствовали, что вмешательство Зеленского, вероятно, было последним толчком, который заставил Трампа решительно поддержать Украину в совместной декларации в среду.

Я думаю, что он был искренне тронут

- сказал один из представителей G7.

Однако, как пишет издание, именно Макрон, как хозяин, руководил саммитом и точно разработал, как обратиться к непредсказуемому американскому лидеру.

Сначала считалось, что саммит в Эвиан-ле-Бен уже можно будет считать успешным, если президент США не покинет его досрочно. Но в результате Макрон добился неожиданного прорыва, убедив Дональда Трампа занять более благоприятную для Украины позицию и поддержать дальнейшую военную помощь стране.

Зеленский сообщил о разговоре с Трампом и Макроном, который "может многое изменить"17.06.26, 23:49 • 3036 просмотров

Когда дело дошло до того, чтобы убедить его в вопросе Украины, Макрон возглавил ужин других лидеров G7 в понедельник вечером, где они адаптировали свои послания в соответствии со взглядом Трампа на глобальную политику силы, изображая Украину победителем, а россию – побежденной на последнем этапе войны.

Лидеры стран G7, собравшиеся на ужин в понедельник, любуясь Женевским озером, подробно обсудили Ближний Восток и, стратегически, щедро похвалили сделку Трампа с Ираном.

Они все вместе объяснили Трампу, что Зеленский побеждает, потому что россия… не может пересечь линию фронта и даже теряет территорию. И россия продолжает атаковать гражданское население, священные места

- сказал европейский дипломат.

Однако издание со ссылкой на дипломатов отметило, что, конечно, нет никакой гарантии, что усилия Макрона на этой неделе не будут сведены на нет одним телефонным разговором между Трампом и президентом россии владимиром путиным.

Но по крайней мере сейчас французские дипломаты могут вздохнуть с облегчением, избежав потенциальных провалов и неудач, которые могли бы сорвать последнюю крупную дипломатическую встречу, которую, как ожидается, будет принимать Макрон

- добавляет издание.

Напомним

Страны "Группы семи" приняли решение об усилении давления на российскую экономику, чтобы ограничить способность москвы продолжать войну против Украины.  

Павел Башинский

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