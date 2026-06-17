Зеленский сообщил о разговоре с Трампом и Макроном, который "может многое изменить"

Президент Украины Владимир Зеленский провел совместный разговор с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили итоги переговоров на саммите G7 и дальнейшую координацию усилий. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Только что говорили с Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Важный координационный разговор, который может многое изменить. Подытожили наши переговоры на саммите G7 – сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил американского и французского лидеров за поддержку и сотрудничество.

Благодарен Президенту Трампу за внимание к Украине и готовность помогать приближению мира. Благодарен Эмманюэлю за отличную организацию саммита и неизменно сильную совместную работу. Работаем, чтобы усилить Украину, наше сотрудничество и дипломатические перспективы – отметил он.

Мирные усилия

По словам Зеленского, Украина продолжает работать над усилением международного взаимодействия и поиском путей для достижения справедливого мира.

Мир нужен. И мы делаем все, чтобы мир приблизить. Спасибо! – подчеркнул президент.

Трамп и Макрон поужинали в Версальском дворце во время саммита G7