Любые шаги по ослаблению давления на россию непродуктивны - Сибига

Украина считает, что любые шаги по ослаблению давления на россию контрпродуктивны - Киев рассчитывает, что они временны и будут быстро отменены. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время сессии "Поддержка Украины" с главами МИД государств Группы семи, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Глава отечественного МИД проинформировал о ситуации в Украине после одной из самых сложных зим в истории нашей страны. Также он рассказал о дальнейшем существенном росте российских потерь на поле боя и украинских операциях по деоккупации территорий.

Сибига напомнил о рецепте завершения войны: привлечение Соединенных Штатов, повышение цены войны для россиян, пакет сдерживания и поддержка для Украины.

россия пытается ослабить санкции и получить выгоду от высоких цен на нефть. Путин стремится затянуть не только свою войну против Украины, но и войну на Ближнем Востоке. Со своей стороны, мы не собираемся ослаблять собственное давление - наоборот, удары вглубь россии будут только усиливаться. Справедливо, чтобы война возвращалась туда, откуда пришла