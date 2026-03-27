Будь-які кроки щодо послаблення тиску на росію не є продуктивними - Сибіга

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Глава МЗС закликав G7 посилити тиск на агресора та не послаблювати санкції. Україна планує збільшити кількість атак по російських територіях.

Будь-які кроки щодо послаблення тиску на росію не є продуктивними - Сибіга

Україна вважає, що будь-які кроки щодо послаблення тиску на росію є контрпродуктивними - Київ розраховує, що вони є тимчасовими та будуть швидко скасовані. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час сесії "Підтримка України" з очільниками МЗС держав Групи семи, передає УНН з посиланням на МЗС України.

Деталі

Очільник вітчизняного МЗС проінформував про ситуацію в Україні після однієї з найскладніших зим в історії нашої країни. Також він розповів про подальше суттєве зростання російських втрат на полі бою та українські операції з деокупації територій.

Сибіга нагадав про рецепт завершення війни: залучення Сполучених Штатів, підвищення ціни війни для росіян, пакет стримування та підтримка для України.

росія намагається послабити санкції та отримати вигоду від високих цін на нафту. Путін прагне затягнути не лише свою війну проти України, але й війну на Близькому Сході. Зі свого боку, ми не збираємося послаблювати власний тиск - навпаки, удари вглиб росії лише посилюватимуться. Справедливо, щоб війна поверталася туди, звідки прийшла

- зауважив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо. Вони обговорили реалістичні кроки для миру та співпрацю москви з Тегераном.

Євген Устименко

