Будь-які кроки щодо послаблення тиску на росію не є продуктивними - Сибіга
Київ • УНН
Глава МЗС закликав G7 посилити тиск на агресора та не послаблювати санкції. Україна планує збільшити кількість атак по російських територіях.
Україна вважає, що будь-які кроки щодо послаблення тиску на росію є контрпродуктивними - Київ розраховує, що вони є тимчасовими та будуть швидко скасовані. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час сесії "Підтримка України" з очільниками МЗС держав Групи семи, передає УНН з посиланням на МЗС України.
Очільник вітчизняного МЗС проінформував про ситуацію в Україні після однієї з найскладніших зим в історії нашої країни. Також він розповів про подальше суттєве зростання російських втрат на полі бою та українські операції з деокупації територій.
Сибіга нагадав про рецепт завершення війни: залучення Сполучених Штатів, підвищення ціни війни для росіян, пакет стримування та підтримка для України.
росія намагається послабити санкції та отримати вигоду від високих цін на нафту. Путін прагне затягнути не лише свою війну проти України, але й війну на Близькому Сході. Зі свого боку, ми не збираємося послаблювати власний тиск - навпаки, удари вглиб росії лише посилюватимуться. Справедливо, щоб війна поверталася туди, звідки прийшла
