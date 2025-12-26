$41.930.22
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 11759 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 23149 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 17394 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 15138 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 16857 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 19179 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 37147 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17090 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 34498 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
"Більшість елементів угоди узгоджені" між Україною і США, а росіяни "погодилися, що для референдуму потрібне припинення вогню": Axios дізналося деталі перед зустріччю Зеленського і Трампа

Київ • УНН

 • 1480 перегляди

Президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, зустрінуться у Флориді для обговорення мирного плану. Більшість елементів угоди, включаючи гарантії безпеки, вже узгоджено між Україною і США, а росіяни погодилися, що для референдуму потрібне припинення вогню.

"Більшість елементів угоди узгоджені" між Україною і США, а росіяни "погодилися, що для референдуму потрібне припинення вогню": Axios дізналося деталі перед зустріччю Зеленського і Трампа

У той час, як у неділю очікується зустріч президентів України і США у Флориді щодо мирного плану США, джерела повідомляють, що більшість елементів угоди між двома сторонами узгоджено, а росіяни нібито погодилися, що потрібне припинення вогню для проведення референдуму на тлі складнощів з територіальним питанням, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

"Очікується, що президент Трамп у неділю зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго, щоб спробувати досягти згоди щодо мирного плану США", про що виданню повідомили українські чиновники.

Як зазначає видання, "зустріч є ознакою значного прогресу в переговорах". Трамп раніше заявляв, що зустрінеться із Зеленським лише тоді, коли вважатиме, що угода близька до досягнення.

"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом26.12.25, 08:47 • 16299 переглядiв

Українські чиновники повідомляють Axios, що зустріч відбудеться в неділю. Білий дім не одразу відповів на запит про коментар.

Як вказано, запланована президентська зустріч послідує після переговорів на вихідних у Флориді між радниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером та головними переговірниками з росії та України - останньої з довгої серії зустрічей за останні два місяці.

Високопоставлений американський чиновник назвав переговори з українським перемовником, секретарем РНБО Рустемом Умєровим та російським посланцем кирилом дмитрієвим "позитивними та конструктивними".

"Ми просунулися на стільки, на скільки можливо, з росіянами та українцями. За останні два тижні ми досягли більшого прогресу, ніж за весь минулий рік. Ми хочемо забити м'яч у ворота. Ми рухаємося у правильному напрямку", - сказав американський чиновник.

Переговори продовжилися на Різдво. Зеленський розмовляв у четвер з Віткоффом та Кушнером.

Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером25.12.25, 18:14 • 25265 переглядiв

"Пізніше в четвер Віткофф та Кушнер провели додаткові обговорення з українськими переговірниками та російськими чиновниками", - пише видання.

кремль заявив у п'ятницю, що юрій ушаков, головний помічник глави кремля володимира путіна з питань зовнішньої політики, розмовляв з американськими колегами.

"Більшість елементів угоди були узгоджені між США та Україною, кажуть офіційні особи обох країн, включаючи гарантії безпеки, які Київ отримає від США та Європи. Високопоставлений чиновник США підтвердив, що США готові надіслати гарантії безпеки з текстом, заснованим на статті 5 НАТО, до Сенату для ратифікації", - ідеться у публікації.

"США та Європа нададуть Україні гарантії безпеки. Якщо росія вторгнеться в Україну, буде військова відповідь, і санкції будуть відновлені", – сказав Зеленський на брифінгу з журналістами на початку цього тижня.

Зеленський заявив, що сторони все ще ведуть переговори щодо того, хто керуватиме найбільшою в Європі атомною електростанцією на Запоріжжі.

Головним каменем спотикання, як зазначає видання, "є вимога росії контролювати весь регіон Донбасу за будь-якою угодою".

США запропонували, щоб райони, з яких українські війська будуть виведені, стали демілітаризованою "вільною економічною зоною". Зеленський наполягав на аналогічному виведенні російських військ з нинішньої лінії зіткнення та наголосив, що територіальні поступки мають бути схвалені на референдумі.

"Американська сторона схвалює ідею України припинення вогню щодо угоди, але логістика буде складною", - сказано у публікації.

За словами високопоставленого американського чиновника, "росіяни, які раніше виступали проти припинення вогню до остаточного укладення угоди, погодилися, що для проведення такого референдуму потрібне припинення вогню". "Але хоча Україна хоче 60-денного припинення вогню, росіяни можуть вимагати чогось коротшого", сказав чиновник.

Юлія Шрамко

