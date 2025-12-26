"Більшість елементів угоди узгоджені" між Україною і США, а росіяни "погодилися, що для референдуму потрібне припинення вогню": Axios дізналося деталі перед зустріччю Зеленського і Трампа

У той час, як у неділю очікується зустріч президентів України і США у Флориді щодо мирного плану США, джерела повідомляють, що більшість елементів угоди між двома сторонами узгоджено, а росіяни нібито погодилися, що потрібне припинення вогню для проведення референдуму на тлі складнощів з територіальним питанням, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

"Очікується, що президент Трамп у неділю зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго, щоб спробувати досягти згоди щодо мирного плану США", про що виданню повідомили українські чиновники.

Як зазначає видання, "зустріч є ознакою значного прогресу в переговорах". Трамп раніше заявляв, що зустрінеться із Зеленським лише тоді, коли вважатиме, що угода близька до досягнення.

Українські чиновники повідомляють Axios, що зустріч відбудеться в неділю. Білий дім не одразу відповів на запит про коментар.

Як вказано, запланована президентська зустріч послідує після переговорів на вихідних у Флориді між радниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером та головними переговірниками з росії та України - останньої з довгої серії зустрічей за останні два місяці.

Високопоставлений американський чиновник назвав переговори з українським перемовником, секретарем РНБО Рустемом Умєровим та російським посланцем кирилом дмитрієвим "позитивними та конструктивними".

"Ми просунулися на стільки, на скільки можливо, з росіянами та українцями. За останні два тижні ми досягли більшого прогресу, ніж за весь минулий рік. Ми хочемо забити м'яч у ворота. Ми рухаємося у правильному напрямку", - сказав американський чиновник.

Переговори продовжилися на Різдво. Зеленський розмовляв у четвер з Віткоффом та Кушнером.

"Пізніше в четвер Віткофф та Кушнер провели додаткові обговорення з українськими переговірниками та російськими чиновниками", - пише видання.

кремль заявив у п'ятницю, що юрій ушаков, головний помічник глави кремля володимира путіна з питань зовнішньої політики, розмовляв з американськими колегами.

"Більшість елементів угоди були узгоджені між США та Україною, кажуть офіційні особи обох країн, включаючи гарантії безпеки, які Київ отримає від США та Європи. Високопоставлений чиновник США підтвердив, що США готові надіслати гарантії безпеки з текстом, заснованим на статті 5 НАТО, до Сенату для ратифікації", - ідеться у публікації.

"США та Європа нададуть Україні гарантії безпеки. Якщо росія вторгнеться в Україну, буде військова відповідь, і санкції будуть відновлені", – сказав Зеленський на брифінгу з журналістами на початку цього тижня.

Зеленський заявив, що сторони все ще ведуть переговори щодо того, хто керуватиме найбільшою в Європі атомною електростанцією на Запоріжжі.

Головним каменем спотикання, як зазначає видання, "є вимога росії контролювати весь регіон Донбасу за будь-якою угодою".

США запропонували, щоб райони, з яких українські війська будуть виведені, стали демілітаризованою "вільною економічною зоною". Зеленський наполягав на аналогічному виведенні російських військ з нинішньої лінії зіткнення та наголосив, що територіальні поступки мають бути схвалені на референдумі.

"Американська сторона схвалює ідею України припинення вогню щодо угоди, але логістика буде складною", - сказано у публікації.

За словами високопоставленого американського чиновника, "росіяни, які раніше виступали проти припинення вогню до остаточного укладення угоди, погодилися, що для проведення такого референдуму потрібне припинення вогню". "Але хоча Україна хоче 60-денного припинення вогню, росіяни можуть вимагати чогось коротшого", сказав чиновник.