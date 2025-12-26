$41.930.22
"Большинство элементов соглашения согласованы" между Украиной и США, а россияне "согласились, что для референдума нужно прекращение огня": Axios узнало детали перед встречей Зеленского и Трампа

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Президенты Украины и США, Владимир Зеленский и Дональд Трамп, встретятся во Флориде для обсуждения мирного плана. Большинство элементов соглашения, включая гарантии безопасности, уже согласованы между Украиной и США, а россияне согласились, что для референдума нужно прекращение огня.

"Большинство элементов соглашения согласованы" между Украиной и США, а россияне "согласились, что для референдума нужно прекращение огня": Axios узнало детали перед встречей Зеленского и Трампа

В то время как в воскресенье ожидается встреча президентов Украины и США во Флориде по мирному плану США, источники сообщают, что большинство элементов соглашения между двумя сторонами согласованы, а россияне якобы согласились, что необходимо прекращение огня для проведения референдума на фоне сложностей с территориальным вопросом, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

"Ожидается, что президент Трамп в воскресенье встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, чтобы попытаться достичь соглашения по мирному плану США", о чем изданию сообщили украинские чиновники.

Как отмечает издание, "встреча является признаком значительного прогресса в переговорах". Трамп ранее заявлял, что встретится с Зеленским только тогда, когда посчитает, что соглашение близко к достижению.

"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время26.12.25, 08:47 • 16182 просмотра

Украинские чиновники сообщают Axios, что встреча состоится в воскресенье. Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии.

Как указано, запланированная президентская встреча последует после переговоров на выходных во Флориде между советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и главными переговорщиками из россии и Украины - последней из длинной серии встреч за последние два месяца.

Высокопоставленный американский чиновник назвал переговоры с украинским переговорщиком, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и российским посланником кириллом дмитриевым "позитивными и конструктивными".

"Мы продвинулись настолько, насколько возможно, с россиянами и украинцами. За последние две недели мы достигли большего прогресса, чем за весь прошлый год. Мы хотим забить мяч в ворота. Мы движемся в правильном направлении", - сказал американский чиновник.

Переговоры продолжились на Рождество. Зеленский разговаривал в четверг с Уиткоффом и Кушнером.

Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером25.12.25, 18:14 • 25060 просмотров

"Позже в четверг Уиткофф и Кушнер провели дополнительные обсуждения с украинскими переговорщиками и российскими чиновниками", - пишет издание.

кремль заявил в пятницу, что юрий ушаков, главный помощник главы кремля владимира путина по вопросам внешней политики, разговаривал с американскими коллегами.

"Большинство элементов соглашения были согласованы между США и Украиной, говорят официальные лица обеих стран, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы. Высокопоставленный чиновник США подтвердил, что США готовы направить гарантии безопасности с текстом, основанным на статье 5 НАТО, в Сенат для ратификации", - говорится в публикации.

"США и Европа предоставят Украине гарантии безопасности. Если россия вторгнется в Украину, будет военный ответ, и санкции будут возобновлены", – сказал Зеленский на брифинге с журналистами в начале этой недели.

Зеленский заявил, что стороны все еще ведут переговоры о том, кто будет управлять крупнейшей в Европе атомной электростанцией на Запорожье.

Главным камнем преткновения, как отмечает издание, "является требование россии контролировать весь регион Донбасса по любому соглашению".

США предложили, чтобы районы, из которых украинские войска будут выведены, стали демилитаризованной "свободной экономической зоной". Зеленский настаивал на аналогичном выводе российских войск с нынешней линии соприкосновения и подчеркнул, что территориальные уступки должны быть одобрены на референдуме.

"Американская сторона одобряет идею Украины прекращения огня по соглашению, но логистика будет сложной", - сказано в публикации.

По словам высокопоставленного американского чиновника, "россияне, которые ранее выступали против прекращения огня до окончательного заключения соглашения, согласились, что для проведения такого референдума требуется прекращение огня". "Но хотя Украина хочет 60-дневного прекращения огня, россияне могут потребовать чего-то более короткого", сказал чиновник.

Юлия Шрамко

