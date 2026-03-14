58 из 68 ракет и 402 из 430 дронов обезврежены во время атаки РФ, в том числе "Циркон"

Россия ночью ударила по Украине 68 ракетами, среди которых два "Циркона", и 430 дронами, сбито или подавлено 58 ракет, в том числе один "Циркон", и 402 беспилотника, информация по четырем вражеским ракетам уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 марта (с 18:00 13 марта) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет наземного и морского базирования. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 498 средств воздушного нападения:

2 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска – ТОТ АР Крым);

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская обл., рф);

25 крылатых ракет "Калибр" (район пуска – акватории Черного и Каспийского морей);

24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска – Вологодская обл., рф);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска – Курская обл., рф, ТОТ Донецкой обл.);

430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда ТОТ АР Крым, около 250 из них – "шахеды".

Основное направление удара – Киевщина - сообщили в ВС ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей – 58 ракет и 402 беспилотника различных типов: 1 противокорабельная ракета "Циркон"; 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400; 25 крылатых ракет "Калибр"; 24 крылатые ракеты Х-101; 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69; 402 вражеских БпЛА различных типов. Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 7 локациях - указали в ВС ВСУ.

Информация по четырем вражеским ракетам, как отмечается, уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

