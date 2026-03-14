13 марта, 14:21 • 36355 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
13 марта, 12:53 • 72058 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
13 марта, 10:42 • 38860 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
12 марта, 21:38 • 56053 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 80563 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
12 марта, 15:26 • 100017 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 49136 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 30239 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
12 марта, 13:11 • 22333 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
12 марта, 11:13 • 24611 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 36341 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 72034 просмотра
58 из 68 ракет и 402 из 430 дронов обезврежены во время атаки РФ, в том числе "Циркон"

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Силы ПВО сбили 58 ракет и 402 беспилотника во время массированного удара по критической инфраструктуре. Основным направлением вражеской атаки стала Киевская область.

58 из 68 ракет и 402 из 430 дронов обезврежены во время атаки РФ, в том числе "Циркон"

Россия ночью ударила по Украине 68 ракетами, среди которых два "Циркона", и 430 дронами, сбито или подавлено 58 ракет, в том числе один "Циркон", и 402 беспилотника, информация по четырем вражеским ракетам уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 марта (с 18:00 13 марта) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет наземного и морского базирования. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 498 средств воздушного нападения:

  • 2 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска – ТОТ АР Крым);
    • 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская обл., рф);
      • 25 крылатых ракет "Калибр" (район пуска – акватории Черного и Каспийского морей);
        • 24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска – Вологодская обл., рф);
          • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска – Курская обл., рф, ТОТ Донецкой обл.);
            • 430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда ТОТ АР Крым, около 250 из них – "шахеды".

              Основное направление удара – Киевщина

              - сообщили в ВС ВСУ.

              Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

              По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей – 58 ракет и 402 беспилотника различных типов: 1 противокорабельная ракета "Циркон"; 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400; 25 крылатых ракет "Калибр"; 24 крылатые ракеты Х-101; 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69; 402 вражеских БпЛА различных типов. Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 7 локациях

              - указали в ВС ВСУ.

              Информация по четырем вражеским ракетам, как отмечается, уточняется.

              Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

