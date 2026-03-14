58 з 68 ракет і 402 з 430 дронів знешкоджено під час атаки рф, у тому числі "Циркон"

росія вночі вдарила по Україні 68 ракетами, серед яких два "Циркони", і 430 дронами, збито або придушено 58 ракет, у тому числі один "Циркон", та 402 безпілотники, інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 березня (з 18:00 13 березня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів: 1 протикорабельну ракету "Циркон"; 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; 25 крилатих ракет "Калібр"; 24 крилаті ракети Х-101; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69; 402 ворожі БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях