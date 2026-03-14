58 з 68 ракет і 402 з 430 дронів знешкоджено під час атаки рф, у тому числі "Циркон"

Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 36321 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 72003 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42 • 38837 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 56032 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
12 березня, 15:30 • 80543 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 100012 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 49131 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 30234 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 22331 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 24610 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Європа обмежує діяльність рпц через загрозу російських спецслужб
Словацький міністр заявив про загрозу вбивства Роберта Фіцо в Україні
Балістична атака на Київ: у столиці пролунала серія вибухів
Дрони атакували Афіпський НПЗ у краснодарському краї рф
Ракетна атака на Бровари: є загиблий та поранені
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упину
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатися
Індекс нерухомості Дубая обвалився на 30% на тлі війни - що відбувається з ринком
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 36314 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 71992 перегляди
"Зорепад" об'єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дует
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінарію
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною
Актуальне
Техніка
«Калібр» (сімейство ракет)
Соціальна мережа
Фільм
Іскандер (ОТРК)

58 з 68 ракет і 402 з 430 дронів знешкоджено під час атаки рф, у тому числі "Циркон"

Київ • УНН

 • 884 перегляди

Сили ППО збили 58 ракет та 402 безпілотники під час масованого удару по критичній інфраструктурі. Основним напрямком ворожої атаки стала Київська область.

58 з 68 ракет і 402 з 430 дронів знешкоджено під час атаки рф, у тому числі "Циркон"

росія вночі вдарила по Україні 68 ракетами, серед яких два "Циркони", і 430 дронами, збито або придушено 58 ракет, у тому числі один "Циркон", та 402 безпілотники, інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 березня (з 18:00 13 березня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:

  • 2 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску – ТОТ АР Крим);
    • 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська обл., рф);
      • 25 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторії Чорного та Каспійського морів);
        • 24 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл., рф);
          • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);
            • 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".

              Основний напрямок удару – Київщина

              - повідомили у ПС ЗСУ.

              Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

              За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів: 1 протикорабельну ракету "Циркон"; 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; 25 крилатих ракет "Калібр"; 24 крилаті ракети Х-101; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69; 402 ворожі БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях

              - вказали у ПС ЗСУ.

              Інформація щодо чотирьох ворожих ракет, як зазначається, уточнюється.

              Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

              Кількість загиблих від атаки рф на Київщину зросла до чотирьох, 15 постраждалих14.03.26, 08:19 • 1938 переглядiв

              Війна в Україні
