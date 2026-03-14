58 з 68 ракет і 402 з 430 дронів знешкоджено під час атаки рф, у тому числі "Циркон"
Київ • УНН
Сили ППО збили 58 ракет та 402 безпілотники під час масованого удару по критичній інфраструктурі. Основним напрямком ворожої атаки стала Київська область.
росія вночі вдарила по Україні 68 ракетами, серед яких два "Циркони", і 430 дронами, збито або придушено 58 ракет, у тому числі один "Циркон", та 402 безпілотники, інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 березня (з 18:00 13 березня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:
- 2 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску – ТОТ АР Крим);
- 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська обл., рф);
- 25 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – акваторії Чорного та Каспійського морів);
- 24 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл., рф);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);
- 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 250 із них – "шахеди".
Основний напрямок удару – Київщина
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів: 1 протикорабельну ракету "Циркон"; 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; 25 крилатих ракет "Калібр"; 24 крилаті ракети Х-101; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69; 402 ворожі БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях
Інформація щодо чотирьох ворожих ракет, як зазначається, уточнюється.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
