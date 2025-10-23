Binance Coin різко зростає після помилування співзасновника Чанпена Чжао Трампом – Вloomberg
Київ • УНН
Криптовалюта Binance Coin (BNB) зросла на 8% після того, як президент Дональд Трамп помилував співзасновника біржі Чанпена Чжао. Чжао відбув чотиримісячний термін ув'язнення за порушення правил протидії відмиванню грошей.
Деталі
Чжао, більш відомий у криптоспільноті як CZ, визнав себе винним у невпровадженні належних заходів на платформі Binance у 2024 році. Визнання провини стало частиною угоди з урядом США, що передбачала врегулювання на 4,3 мільярда доларів.
Президент Трамп скористався своїми конституційними повноваженнями, помилувавши пана Чжао, якого адміністрація Байдена переслідувала у рамках їхньої війни проти криптовалюти
Аналітики відзначають, що помилування стало позитивним сигналом для ринку.
Я думаю, що невелике зростання після цих новин має сенс
Він додав, що BNB демонстрував сильніші показники протягом місяця до великої ліквідації 10 жовтня, яка сильно вдарила по альткойнах через низьку ліквідність і високу волатильність цін.
