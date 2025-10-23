$41.760.01
Binance Coin різко зростає після помилування співзасновника Чанпена Чжао Трампом – Вloomberg

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Криптовалюта Binance Coin (BNB) зросла на 8% після того, як президент Дональд Трамп помилував співзасновника біржі Чанпена Чжао. Чжао відбув чотиримісячний термін ув'язнення за порушення правил протидії відмиванню грошей.

Binance Coin різко зростає після помилування співзасновника Чанпена Чжао Трампом – Вloomberg

Криптовалюта Binance Coin (BNB) підскочила на 8 % після того, як президент Дональд Трамп помилував співзасновника біржі Чанпена Чжао, який відбув чотиримісячний термін ув’язнення через порушення правил протидії відмиванню грошей. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Чжао, більш відомий у криптоспільноті як CZ, визнав себе винним у невпровадженні належних заходів на платформі Binance у 2024 році. Визнання провини стало частиною угоди з урядом США, що передбачала врегулювання на 4,3 мільярда доларів.

Президент Трамп скористався своїми конституційними повноваженнями, помилувавши пана Чжао, якого адміністрація Байдена переслідувала у рамках їхньої війни проти криптовалюти

– заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт.

Аналітики відзначають, що помилування стало позитивним сигналом для ринку. 

Я думаю, що невелике зростання після цих новин має сенс

– зазначив Хайме Баеза, керуючий партнер криптохедж-фонду AnB Investments.

Він додав, що BNB демонстрував сильніші показники протягом місяця до великої ліквідації 10 жовтня, яка сильно вдарила по альткойнах через низьку ліквідність і високу волатильність цін.

Трамп помилував засновника Binance Чжао: Білий дім каже, що війна з криптою закінчена – WSJ23.10.25, 18:46 • 1190 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Binance
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки