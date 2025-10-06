Биткойн достиг нового исторического максимума в 126 тысяч долларов

Сегодня стоимость биткоина достигла исторического максимума - 126 тыс. долларов, передает УНН со ссылкой на биржу Binance.

Детали

Однако впоследствии стоимость снова пошла на спад и составляет 125 тыс. долл.

Цена на биткойн поднялась до $120 000 на фоне сезонного оптимизма и ожиданий ликвидности