Биткойн достиг нового исторического максимума в 126 тысяч долларов
Киев • УНН
Биткойн достиг исторического максимума в 126 тысяч долларов, согласно данным биржи Binance. Впоследствии его стоимость снизилась до 125 тысяч долларов.
Сегодня стоимость биткоина достигла исторического максимума - 126 тыс. долларов, передает УНН со ссылкой на биржу Binance.
Детали
Стоимость биткоина достигла пика в 126 тыс. долл.
Однако впоследствии стоимость снова пошла на спад и составляет 125 тыс. долл.
Цена на биткойн поднялась до $120 000 на фоне сезонного оптимизма и ожиданий ликвидности03.10.25, 11:40 • 2961 просмотр