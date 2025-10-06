Біткоїн досяг нового історичного максимуму у 126 тисяч доларів
Київ • УНН
Біткоїн сягнув історичного максимуму в 126 тисяч доларів, згідно з даними біржі Binance. Згодом його вартість знизилася до 125 тисяч доларів.
Сьогодні вартість біткоїна сягнула історичного максимуму - 126 тис. доларів, передає УНН із посиланням на біржу Binance.
Деталі
Вартість біткоїну сягнула піку в 126 тис. дол.
Проте згодом, вартість знову пішла на спад і становить 125 тис. дол.
