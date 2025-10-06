$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 12802 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 27522 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 27934 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 31362 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 60414 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 29909 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 37025 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 64642 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76478 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 91802 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Біткоїн досяг нового історичного максимуму у 126 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Біткоїн сягнув історичного максимуму в 126 тисяч доларів, згідно з даними біржі Binance. Згодом його вартість знизилася до 125 тисяч доларів.

Біткоїн досяг нового історичного максимуму у 126 тисяч доларів

Сьогодні вартість біткоїна сягнула історичного максимуму - 126 тис. доларів, передає УНН із посиланням на біржу Binance.

Деталі

Вартість біткоїну сягнула піку в 126 тис. дол.

Проте згодом, вартість знову пішла на спад і становить 125 тис. дол.

Антоніна Туманова

ЕкономікаТехнології