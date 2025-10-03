Ціна на біткоїн піднялася до $120 000 на тлі сезонного оптимізму та очікувань ліквідності

Ціна біткоїна продовжує зростати, досягнувши семитижневого максимуму близько 120 000 доларів, що відкриває шлях до значного тижневого підйому. Інвестори налаштовані оптимістично через збільшення ліквідності після очікуваного закриття уряду США, повідомляє Investing.com, пише УНН.

Станом на 3 жовтня біткоїн торгувався на рівні $120 052, що на 1,2% вище попередніх показників і є найвищим значенням із середини серпня. Напередодні був короткочасний стрибок у ціні – понад $121 000. Протягом тижня криптовалюта відіграла майже 10% після різкого падіння наприкінці вересня через хвилю ліквідацій, яка зачепила позиції з кредитним плечем на мільярди доларів.

Аналітики відзначають, що сильний попит на криптовалюту та приплив коштів у спотові біткоїн-біржові фонди США підтримують сезонний оптимізм. Одночасно потенційне закриття уряду США може стати каталізатором короткострокового припливу ліквідності в альтернативні активи, включно з криптовалютами, через затримку публікації ключових економічних даних та обмеження операцій Казначейства.

На тлі цих тенденцій CME Group оголосила про плани запустити цілодобову торгівлю криптовалютними ф’ючерсами та опціонами з початку 2026 року, що відповідає зростаючому попиту на безперервну торгівлю. У 2025 році активність на криптопродуктах CME побила рекорди: відкритий інтерес досяг $39 млрд у вересні, а середньодобовий обсяг зріс на 230% у порівнянні з минулим роком.

Серед інших криптовалют лідери ринку також продемонстрували зростання: Ethereum піднявся на 1,8% до $4 482,92, XRP – на 1,6% до $3,02. Солана додала 3%, тоді як Cardano залишилася на попередньому рівні, а Polygon знизився на 0,5%. Мем-токени, включно з Dogecoin і $TRUMP, практично не змінилися.

Фінтехекспертка та співзасновниця української фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в коментарі для УНН зазначила, що криптовалюта вже давно перестала бути суто спекулятивним активом і стала частиною глобальної макрофінансової системи. За її словами, цифрові активи чутливо реагують на позитивні очікування, особливо коли йдеться про можливе послаблення регуляторного тиску або зміцнення довіри з боку інституцій.

Сосєдка підкреслила, що зростання торкнулося не лише біткоїна - ціни інших криптовалют, зокрема Ethereum, також піднялися і наближаються до 3 тис. доларів за монету.

Біткоїн - це індикатор не лише фінансової, а й політичної кон’юнктури. Оскільки цифрові активи не підконтрольні урядам, вони особливо чутливо реагують на сигнали великих гравців - додала експертка.

