Долар, євро чи крипта? Які інвестиції обрати українцям після перегляду ставки ФРС

Як пояснюють аналітики мультисервісної FinTech компанії КИТ Group, саме цей індикатор сформує щонайменше середньостроковий тренд для долара, євро, золота, акцій та криптовалют, визначаючи, у які активи переміщуватиметься світовий капітал.

Як зазначають аналітики КИТ Group, ставка ФРС — це не лише бухгалтерія чи інвестиційна математика, а й психологія. Від значення ставки залежить, чи готові інвестори вкладати гроші у ризикові інструменти, чи, навпаки, шукатимуть тихі гавані для збереження капіталу. Цей перемикач настроїв пояснює, чому одного тижня світ масово скуповує біткоїн, а наступного — знову ховається в долар чи золото.

Найбільш імовірними аналітики вважають два сценарії розвитку подій: зниження ставки під тиском адміністрації Трампа для стимулювання економіки або збереження її на поточному рівні. І кожен із цих варіантів по-різному вплине на динаміку ринків та курси валют, важливі для українців.

Коли ставка знижується

Якщо ФРС іде на зниження, то долар слабшає, адже тримати його на відсотках стає менш вигідно. Попит на валюту падає, і в цей момент інші валюти здаються привабливішими. Акції, навпаки, отримують потужний поштовх угору, бо дешеві гроші стимулюють бізнес до розширення, а інвестори можуть розраховувати на додаткові прибутки. Схожа динаміка спостерігається й на ринку криптовалют: біткоїн та альткоїни зростають завдяки підвищеному попиту навіть без фундаментальних новин. Золото ж, як зазвичай, відходить на другий план, адже в періоди дешевих грошей воно менш цікаве для коротко- та середньострокового інвестиційного заробітку.

Зниження ставки ФРС запускає ралі ризикових активів. Для українців це означає: варто придивитися до євро та криптовалют, тоді як золото краще розглядати як довгостроковий страховий інструмент, пояснюють у КИТ Group.

У практичному вимірі це може мати такий вигляд: курс євро проти долара виходить на рівень 1,19–1,20, долар в Україні слабшає до 41,20–41,40 грн/$, а євро зміцнюється до 49,00–49,20 грн/€. Ті, хто має інвестиції на американському фондовому ринку, можуть очікувати позитивних новин, а власникам золота варто зважити, чи не настав час зафіксувати прибуток до того, як інтерес інвесторів перемкнеться на інші активи.

Коли ставка без змін

Утім, існує незначна імовірність, що ФРС може залишити ставку на поточному рівні. За такого сценарію долар збереже стабільність, акції рухатимуться інерційно на фундаментальних показниках, криптовалюти коливатимуться в "боковику", а золото збереже роль захисного активу.

Для українського ринку це означає, що курс долара залишиться в діапазоні 41,70–42,00 грн/$, а євро коливатиметься в межах 47,70–48,00 грн/€.

У період незмінних ставок найкраща стратегія для українців — дотримуватися вже сформованого фінансового плану і стратегії, але водночас уважно стежити за макроекономічними публікаціями в США та ЄС, адже саме вони можуть стати тригером ситуативних коливань, попереджають у КИТ Group.

Історичний досвід

Аналітики КИТ Group нагадують: у 2020–2021 роках ФРС знизила ставку майже до нуля, що спричинило злет акцій технологічних компаній та рекордне зростання біткоїна. У 2022-му, коли через інфляцію ставку довелося піднімати, ринки ризикових активів різко просіли. А у 2023–2024 роках незмінна висока ставка призвела до "боковика", коли ринки балансували між страхом обвалу і надією на зростання.

Таким чином, рішення ФРС найближчими днями стане сигналом для українців, у якій валюті чи активі зберігати заощадження і як перерозподілити інвестиційний портфель.

І хоча передбачити всі ситуації на 100% неможливо, розуміння логіки дешевих грошей допоможе вибудувати власну стратегію та уникнути хаотичних дій у пошуках швидкого заробітку.