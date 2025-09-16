$41.280.03
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Доллар, евро или крипта? Какие инвестиции выбрать украинцам после пересмотра ставки ФРС

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Украинцы должны готовиться к изменениям на валютном и инвестиционном рынках в связи с приближением решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке, которое ожидается 17 сентября.

Доллар, евро или крипта? Какие инвестиции выбрать украинцам после пересмотра ставки ФРС

Как объясняют аналитики мультисервисной FinTech компании КИТ Group, именно этот индикатор сформирует как минимум среднесрочный тренд для доллара, евро, золота, акций и криптовалют, определяя, в какие активы будет перемещаться мировой капитал.

Как отмечают аналитики КИТ Group, ставка ФРС — это не только бухгалтерия или инвестиционная математика, но и психология. От значения ставки зависит, готовы ли инвесторы вкладывать деньги в рисковые инструменты или, наоборот, будут искать тихую гавань для сохранения капитала. Этот переключатель настроений объясняет, почему на одной неделе мир массово скупает биткоины, а на следующей — снова прячется в доллар или золото.

Наиболее вероятными аналитики считают два сценария развития событий: снижение ставки под давлением администрации Трампа для стимулирования экономики или сохранение ее на текущем уровне. И каждый из этих вариантов по-разному повлияет на динамику рынков и курсы валют, важные для украинцев.

Когда ставка снижается

Если ФРС идет на снижение, то доллар слабеет, ведь держать его на процентах становится менее выгодно. Спрос на валюту падает, и в этот момент другие валюты кажутся более привлекательными. Акции, наоборот, получают мощный толчок вверх, потому что дешевые деньги стимулируют бизнес к расширению, а инвесторы могут рассчитывать на дополнительные доходы. Похожая динамика наблюдается и на рынке криптовалют: биткоин и альткоины растут благодаря повышенному спросу даже без фундаментальных новостей. Золото же, как обычно, отходит на второй план, ведь в периоды дешевых денег оно менее интересно для кратко- и среднесрочного инвестиционного заработка.

Снижение ставки ФРС запускает ралли рисковых активов. Для украинцев это означает: стоит присмотреться к евро и криптовалютам, тогда как золото лучше рассматривать как долгосрочный страховой инструмент, объясняют в КИТ Group.

В практическом измерении это может выглядеть так: курс евро против доллара выходит на уровень 1,19–1,20, доллар в Украине слабеет до 41,20–41,40 грн/$, а евро укрепляется до 49,00–49,20 грн/€. Те, кто имеет инвестиции на американском фондовом рынке, могут ожидать положительных новостей, а владельцам золота стоит подумать, не пришло ли время зафиксировать прибыль до того, как интерес инвесторов переключится на другие активы.

Когда ставка без изменений

Впрочем, существует незначительная вероятность, что ФРС может оставить ставку на текущем уровне. При таком сценарии доллар сохранит стабильность, акции будут двигаться инерционно на фундаментальных показателях, криптовалюты будут колебаться в "боковике", а золото сохранит роль защитного актива.

Для украинского рынка это означает, что курс доллара останется в диапазоне 41,70–42,00 грн/$, а евро будет колебаться в пределах 47,70–48,00 грн/€.

В период неизменных ставок лучшая стратегия для украинцев — придерживаться уже сформированного финансового плана и стратегии, но при этом внимательно следить за макроэкономическими публикациями в США и ЕС, ведь именно они могут стать триггером ситуативных колебаний, предупреждают в КИТ Group.

Исторический опыт

Аналитики КИТ Group напоминают: в 2020–2021 годах ФРС снизила ставку почти до нуля, что привело к взлету акций технологических компаний и рекордному росту биткоина. В 2022-м, когда из-за инфляции ставку пришлось поднимать, рынки рисковых активов резко просели. А в 2023–2024 годах неизменная высокая ставка привела к "боковику", когда рынки балансировали между страхом обвала и надеждой на рост.

Таким образом, решение ФРС в ближайшие дни станет сигналом для украинцев, в какой валюте или активе хранить сбережения и как перераспределить инвестиционный портфель.

И хотя предсказать все ситуации на 100% невозможно, понимание логики дешевых денег поможет выстроить собственную стратегию и избежать хаотичных действий в поисках быстрого заработка.

Лилия Подоляк

ЭкономикаФинансы
Федеральная резервная система
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина