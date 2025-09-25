Українці витратили майже мільярд доларів на біткоїни за рік - ЄБРР
Київ • УНН
За рік українці витратили 882 мільйони доларів на купівлю біткоїнів. Україна посідає одне з провідних місць у світі за рівнем використання криптовалют.
В період з липня 2023 року до липня 2024 року українці витратили майже мільярд доларів на закупівлю біткоїнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейський банк реконструкції й розвитку.
Деталі
Україна стала одним зі світових лідерів за рівнем використання криптовалют. За даними Global Crypto Adoption Index 2024 від Chainalysis, її випереджають лише Індія, Нігерія, Індонезія, США та В'єтнам.
Як йдеться у звіті ЄБРР, впродовж року Україна отримала криптовалютних надходжень на 106 млрд доларів і витратила 882 млн доларів у гривневому еквіваленті на купівлю біткоїнів. Нинішнє зростання криптоактивності пояснюється професійними операціями на суми від 10 000 до 1 млн доларів.
Водночас інвестування в криптовалюту, попри його активність, досі не легалізоване в Україні.
Нагадаємо
Раніше експертка в галузі фінансових технологій Олена Сосєдка розповіла УНН, як може змінитися фінансовий сектор України після легалізації криптовалют. За її словами, легалізація криптовалют дозволить залучити інвестиції, підвищити конкурентоспроможність країни, створити механізми захисту користувачів, а також додатково поповнити бюджет на мільярди гривень.