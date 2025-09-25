Украинцы потратили почти миллиард долларов на биткоины за год - ЕБРР
Киев • УНН
За год украинцы потратили 882 миллиона долларов на покупку биткоинов. Украина занимает одно из ведущих мест в мире по уровню использования криптовалют.
В период с июля 2023 года по июль 2024 года украинцы потратили почти миллиард долларов на закупку биткоинов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития.
Подробности
Украина стала одним из мировых лидеров по уровню использования криптовалют. По данным Global Crypto Adoption Index 2024 от Chainalysis, ее опережают только Индия, Нигерия, Индонезия, США и Вьетнам.
Как говорится в отчете ЕБРР, в течение года Украина получила криптовалютных поступлений на 106 млрд долларов и потратила 882 млн долларов в гривневом эквиваленте на покупку биткоинов. Нынешний рост криптоактивности объясняется профессиональными операциями на суммы от 10 000 до 1 млн долларов.
В то же время инвестирование в криптовалюту, несмотря на его активность, до сих пор не легализовано в Украине.
Напомним
Ранее эксперт в области финансовых технологий Елена Соседка рассказала УНН, как может измениться финансовый сектор Украины после легализации криптовалют. По ее словам, легализация криптовалют позволит привлечь инвестиции, повысить конкурентоспособность страны, создать механизмы защиты пользователей, а также дополнительно пополнить бюджет на миллиарды гривен.