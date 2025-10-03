$41.220.08
Цена на биткойн поднялась до $120 000 на фоне сезонного оптимизма и ожиданий ликвидности

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Цена биткойна достигла семинедельного максимума в $120 052, что является самым высоким значением с середины августа. Рост поддерживается сезонным оптимизмом и ожиданиями притока ликвидности из-за возможного закрытия правительства США.

Цена на биткойн поднялась до $120 000 на фоне сезонного оптимизма и ожиданий ликвидности

Цена биткоина продолжает расти, достигнув семинедельного максимума около 120 000 долларов, что открывает путь к значительному недельному подъему. Инвесторы настроены оптимистично из-за увеличения ликвидности после ожидаемого закрытия правительства США, сообщает Investing.com, пишет УНН.

Подробности

По состоянию на 3 октября биткоин торговался на уровне $120 052, что на 1,2% выше предыдущих показателей и является самым высоким значением с середины августа. Накануне был кратковременный скачок в цене – более $121 000. В течение недели криптовалюта отыграла почти 10% после резкого падения в конце сентября из-за волны ликвидаций, затронувшей позиции с кредитным плечом на миллиарды долларов.

Доллар, евро или крипта? Какие инвестиции выбрать украинцам после пересмотра ставки ФРС16.09.25, 11:21 • 3354 просмотра

Аналитики отмечают, что сильный спрос на криптовалюту и приток средств в спотовые биткоин-биржевые фонды США поддерживают сезонный оптимизм. Одновременно потенциальное закрытие правительства США может стать катализатором краткосрочного притока ликвидности в альтернативные активы, включая криптовалюты, из-за задержки публикации ключевых экономических данных и ограничения операций Казначейства.

На фоне этих тенденций CME Group объявила о планах запустить круглосуточную торговлю криптовалютными фьючерсами и опционами с начала 2026 года, что соответствует растущему спросу на непрерывную торговлю. В 2025 году активность на криптопродуктах CME побила рекорды: открытый интерес достиг $39 млрд в сентябре, а среднесуточный объем вырос на 230% по сравнению с прошлым годом.

Цена биткойна достигла 2-месячного минимума в около 107 тысяч долларов на фоне ожидания данных по занятости в США01.09.25, 11:00 • 5732 просмотра

Среди других криптовалют лидеры рынка также продемонстрировали рост: Ethereum поднялся на 1,8% до $4 482,92, XRP – на 1,6% до $3,02. Солана добавила 3%, тогда как Cardano осталась на прежнем уровне, а Polygon снизился на 0,5%. Мем-токены, включая Dogecoin и $TRUMP, практически не изменились.

Напомним

Финтех-эксперт и соучредитель украинской финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии для УНН отметила, что криптовалюта уже давно перестала быть сугубо спекулятивным активом и стала частью глобальной макрофинансовой системы. По ее словам, цифровые активы чутко реагируют на позитивные ожидания, особенно когда речь идет о возможном ослаблении регуляторного давления или укреплении доверия со стороны институтов.

Соседка подчеркнула, что рост коснулся не только биткоина - цены других криптовалют, в частности Ethereum, также поднялись и приближаются к 3 тыс. долларов за монету.

Биткоин - это индикатор не только финансовой, но и политической конъюнктуры. Поскольку цифровые активы не подконтрольны правительствам, они особенно чутко реагируют на сигналы крупных игроков

- добавила эксперт.

Украинцы потратили почти миллиард долларов на биткоины за год - ЕБРР25.09.25, 12:47 • 2622 просмотра

Степан Гафтко

