Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Цена биткойна достигла 2-месячного минимума в около 107 тысяч долларов на фоне ожидания данных по занятости в США

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Биткойн опустился до двухмесячного минимума из-за значительных распродаж с неактивных кошельков-«китов» и уменьшения притока средств в ETF. Это также совпало с сезонной осторожностью, поскольку в сентябре исторически наблюдается снижение.

Цена биткойна достигла 2-месячного минимума в около 107 тысяч долларов на фоне ожидания данных по занятости в США

В понедельник биткойн упал до двухмесячного минимума ниже 108 тысяч долларов США из-за значительных распродаж с неактивных кошельков-"китов" и уменьшения притока средств в ETF. Об этом пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Крупнейшая в мире криптовалюта в последний раз торговалась на 0,8% ниже, на уровне 107 994,6 долларов США, по состоянию на 02:42 по восточному времени (06:42 по Гринвичу). Ранее в течение сессии она упала до 107 274,6, что является самым низким уровнем с начала июля.

Сообщения СМИ показали, что давно неактивный кит перевел большие суммы криптовалюты для конвертации в эфир, после аналогичного шага ранее, что сигнализирует о возобновлении фиксации прибыли среди крупных владельцев.

Тем временем, спотовые ETF биткойнов в США продолжали демонстрировать отток, что резко контрастирует с сильным притоком средств в ETF Ethereum в течение августа, что подчеркивает изменение предпочтений инвесторов на криптовалютных рынках.

Откат биткойна также совпал с сезонной осторожностью, поскольку исторически в сентябре наблюдалось снижение, которое часто называют "красным сентябрем", так как традиционные рынки демонстрируют более высокую волатильность в этот период.

Трейдеры считают, что вероятность того, что ФРС снизит свою базовую ставку на 25 базисных пунктов на встрече 16-17 сентября, составляет 89%.

Ожидания усилились после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил на конференции в Джексон-Хоул, что политики готовы скорректировать политику, если инфляция будет продолжать умеренно снижаться, а рынок труда продемонстрирует признаки охлаждения.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что основной индекс цен PCE США, желаемый показатель инфляции Федеральной резервной системы, вырос в соответствии с ожиданиями.

Теперь внимание обращается к отчету о незанятости несельскохозяйственных предприятий за август в пятницу, который будет иметь решающее значение для закрепления ставок на снижение ставок ФРС.

Усиливают беспокойство инвесторов более широкие рыночные препятствия, в частности изменение тарифной риторики президента Трампа и попытки повлиять на Федеральную резервную систему.

Дополнение

Глобальные финансовые рынки, включая криптовалютный, мгновенно отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в отношениях с Китаем. Цена биткойна выросла почти до 105 тыс. долларов за монету.

Финтех-эксперт и соучредитель украинской финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии для УНН отметила, что это подтверждает: криптовалюта уже давно перестала быть чисто спекулятивным активом и стала частью глобальной макрофинансовой системы. По ее словам, цифровые активы чутко реагируют на позитивные ожидания, особенно когда речь идет о возможном ослаблении регуляторного давления или укреплении доверия со стороны институций.

Соседка подчеркнула, что рост коснулся не только биткойна - цены других криптовалют, в частности Ethereum, также поднялись и приближаются к 3 тыс. долларов за монету.

Биткойн - это индикатор не только финансовой, но и политической конъюнктуры. Поскольку цифровые активы не подконтрольны правительствам, они особенно чутко реагируют на сигналы крупных игроков

- добавила эксперт.

Павел Зинченко

