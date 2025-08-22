Биткойн продолжает падение: стоимость криптовалюты снизилась на 0,9%

В пятницу, 22 августа, биткоин продолжил резкое падение, наблюдавшееся в течение текущей недели - он упал на 0,9%, до 112 943,4 доллара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на investing.com.

Детали

Сообщается, что падение биткоина происходит на фоне уменьшения ставок на снижение процентных ставок.

Также отмечается, что недавние падения биткоина произошли на фоне общего ухудшения аппетита к риску, поскольку рынки постепенно снижали ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС в сентябре.

Но не только биткоин потерял в стоимости: другие криптовалюты мира также понесли потери на этой неделе. Например, эфир упал на 0,9% до 4277,18 долларов и торговался с понижением на 3,2% на этой неделе.

XRP упал на 2,2% и должен был потерять 7,6% на этой неделе. Cardano и Solana потеряли по 2,5% и на этой неделе торговались с падением более чем на 7%.

Среди мем-коинов Dogecoin упал на 2,8%, а $TRUMP - на 4,6%.

Дополнение

10 дней назад, 12 августа, биткоин упал на 2,8% до 118 630,4 долларов. Это произошло в ожидании ключевых данных об инфляции индекса потребительских цен в США.