Біткоїн обвалився до $118 тисяч на тлі очікування даних про інфляцію: деталі

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Біткоїн впав на 2,8% до $118 630,4 у вівторок, 12 серпня, через виведення трейдерами коштів з ринку. Це сталося в очікуванні ключових даних про інфляцію індексу споживчих цін у США.

Біткоїн обвалився до $118 тисяч на тлі очікування даних про інфляцію: деталі

У вівторок, 12 серпня, біткоїн впав на 2,8% до 118 630,4 доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на investing.com.

Деталі

Як йдеться у публікації, збитки в цінах на біткоїн і криптовалюти відбулися на тлі більш широкого зниження активів, що піддаються ризику. Це стало можливим, оскільки трейдери вивели частину грошей з ринку в очікуванні ключових даних про інфляцію індексу споживчих цін у США.

Також повідомляється, що чим вище буде інфляція, тим більше ймовірності підриву нещодавніх ставок на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою у вересні.

Водночас у США очікують, що дані про інфляцію вплинуть на плани ФРС щодо зниження процентних ставок, а біткоїн і криптовалюти позитивно відреагують на більшу впевненість ринку в зниженні ставок.

Доповнення

Фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН пояснила, що криптовалюта вже давно не сприймається як "спекулятивний актив", а функціонує як частина глобальної макрофінансової екосистеми.

Вона додала, що цифрові активи реагують зростанням на позитивні очікування, особливо, якщо йдеться про потенційне послаблення регуляторного тиску чи посилення інституційної довіри. Фінтехекспертка підкреслила, що крипта є індикатором фінансової та політичної конʼюнктури.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Федеральна резервна система
Біткойн
Сполучені Штати Америки