Биткойн обвалился до $118 тысяч на фоне ожидания данных об инфляции: детали
Киев • УНН
Биткойн упал на 2,8% до $118 630,4 во вторник, 12 августа, из-за вывода трейдерами средств с рынка. Это произошло в ожидании ключевых данных об инфляции индекса потребительских цен в США.
Во вторник, 12 августа, биткоин упал на 2,8% до 118 630,4 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на investing.com.
Детали
Как говорится в публикации, убытки в ценах на биткоин и криптовалюты произошли на фоне более широкого снижения активов, подверженных риску. Это стало возможным, поскольку трейдеры вывели часть денег с рынка в ожидании ключевых данных об инфляции индекса потребительских цен в США.
Также сообщается, что чем выше будет инфляция, тем больше вероятность подрыва недавних ставок на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре.
В то же время в США ожидают, что данные об инфляции повлияют на планы ФРС по снижению процентных ставок, а биткоин и криптовалюты положительно отреагируют на большую уверенность рынка в снижении ставок.
Дополнение
Финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН объяснила, что криптовалюта уже давно не воспринимается как "спекулятивный актив", а функционирует как часть глобальной макрофинансовой экосистемы.
Она добавила, что цифровые активы реагируют ростом на позитивные ожидания, особенно, если речь идет о потенциальном ослаблении регуляторного давления или усилении институционального доверия. Финтех-эксперт подчеркнула, что крипта является индикатором финансовой и политической конъюнктуры.