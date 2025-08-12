Биткойн обвалился до $118 тысяч на фоне ожидания данных об инфляции: детали

$41.450.06
48.200.00
ukenru
06:06 • 6406 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 13956 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 73643 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 121737 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 173491 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128164 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 92614 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 132727 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 130849 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 108056 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.9м/с
41%
755мм
Популярные новости
«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня11 августа, 23:49 • 13219 просмотра
ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУPhoto12 августа, 00:14 • 18117 просмотра
Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направленииVideo12 августа, 01:23 • 11400 просмотра
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета02:50 • 14637 просмотра
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины03:11 • 10039 просмотра
публикации
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 7310 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 73643 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 121737 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 173491 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 127818 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Тейлор Свифт
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40 • 4944 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 19599 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 173491 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 120292 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 236017 просмотра
Актуальное
Хранитель
Spotify
Instagram
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер

Биткойн обвалился до $118 тысяч на фоне ожидания данных об инфляции: детали

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Биткойн упал на 2,8% до $118 630,4 во вторник, 12 августа, из-за вывода трейдерами средств с рынка. Это произошло в ожидании ключевых данных об инфляции индекса потребительских цен в США.

Биткойн обвалился до $118 тысяч на фоне ожидания данных об инфляции: детали

Во вторник, 12 августа, биткоин упал на 2,8% до 118 630,4 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на investing.com.

Детали

Как говорится в публикации, убытки в ценах на биткоин и криптовалюты произошли на фоне более широкого снижения активов, подверженных риску. Это стало возможным, поскольку трейдеры вывели часть денег с рынка в ожидании ключевых данных об инфляции индекса потребительских цен в США.

Также сообщается, что чем выше будет инфляция, тем больше вероятность подрыва недавних ставок на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре.

В то же время в США ожидают, что данные об инфляции повлияют на планы ФРС по снижению процентных ставок, а биткоин и криптовалюты положительно отреагируют на большую уверенность рынка в снижении ставок.

Дополнение

Финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН объяснила, что криптовалюта уже давно не воспринимается как "спекулятивный актив", а функционирует как часть глобальной макрофинансовой экосистемы.

Она добавила, что цифровые активы реагируют ростом на позитивные ожидания, особенно, если речь идет о потенциальном ослаблении регуляторного давления или усилении институционального доверия. Финтех-эксперт подчеркнула, что крипта является индикатором финансовой и политической конъюнктуры.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Федеральная резервная система
Биткойн
Соединённые Штаты