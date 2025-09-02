Криптопроект Трампов принес семье $6 миллиардов состояния

Семья Трампов накопила около 6 миллиардов долларов благодаря криптопроекту World Liberty, что вызвало волну критики. Оппоненты считают, что стремительный рост компании может стать инструментом политического влияния на Белый дом, пишет УНН со ссылкой на WSJ.

В понедельник семья Трампов накопила бумажное состояние на сумму до 6 миллиардов долларов после того, как их флагманская криптовалютная компания открыла торговлю новой цифровой валютой - отмечает издание.

Криптопроект World Liberty оказался в центре дискуссий. Критики считают, что рост компании стимулируется партнерами и инвесторами, которые рассчитывают на благосклонность со стороны Белого дома.

Одним из примеров называют рынок стейблкоина USD1, привязанного к доллару США и выпущенного World Liberty. Его в значительной степени поддерживает криптобиржа Binance, основатель которой был осужден и сейчас добивается президентского помилования.

В Белом доме эти обвинения отвергают. Пресс-секретарь Каролина Ливитт подчеркнула: "ни президент, ни его семья никогда не имели и не будут иметь конфликта интересов".

Руководитель компании, Зак Уиткофф (сын посланника президента Стива Уиткоффа), подчеркнул, что World Liberty является частным бизнесом и не связана с политикой, хотя и добавил: "бесспорно, президент Трамп - величайший президент всех времен".

В компании заявляют, что долгосрочную стоимость их криптовалюты обеспечат амбициозные планы развития, в частности запуск мобильного приложения.

"Это не какая-то там мем-коин", - написал в Twitter Дональд Трамп-младший после старта проекта.

Среди тех, кто поддержал World Liberty, и Lorenzo Protocol. Ее главный операционный директор Тед Тобар сообщил, что планирует инвестировать в токен WLFI. Он дает владельцам право голоса в отдельных управленческих процессах компании, но не обеспечивает доли в прибылях.

Запуск новой криптовалюты

Этот запуск похож на первичное публичное размещение акций, в рамках которого криптовалюту под названием WLFI теперь можно покупать и продавать на открытом рынке, как акции компании, котирующейся на бирже. Ранее люди, которые частным образом покупали WLFI у венчурного фонда Трампа, World Liberty Financial, не могли обменять свои токены.

Торговый дебют, скорее всего, стал крупнейшим финансовым успехом для семьи президента со времен инаугурации, отмечается в публикации. Семья Трампов, включая самого президента Трампа, владеет чуть менее четверти всех существующих токенов WLFI. Трое сыновей Трампа являются соучредителями World Liberty, а сам президент назван "почетным соучредителем".

World Liberty утверждает, что токены основателей и членов команды остаются "заблокированными", то есть они все еще не могут их продать. Но запуск торгов теперь определяет реальную оценку их активов, которая ранее оценивалась на основе частных продаж.

WLFI, вероятно, сейчас является самым ценным активом Трампов, превышая их многолетний портфель недвижимости. Хотя семья президента продолжает заключать сделки с недвижимостью по всему миру с момента вступления в должность, наибольшее первоначальное влияние оказал быстрорастущий криптобизнес.

Президент Трамп помог запустить World Liberty год назад во время предвыборной кампании, заявив, что это поможет "снова сделать Америку великой, на этот раз с криптовалютой".

Рост World Liberty в этом году произошел после того, как президент руководил ростом криптоиндустрии из Белого дома, сдерживая регулирование и рекламируя потенциал частных цифровых валют для оживления экономики США.

Перед дебютом торгов WLFI, этим летом, World Liberty приобрела публично котируемую компанию и привлекла 750 миллионов долларов наличными от инвесторов для покупки криптовалюты.

"Эта сделка, необычно циклическая транзакция с одной стороной как покупателем и продавцом, может принести Трампам около 500 миллионов долларов, поскольку они оставляют себе до трех четвертей доходов от продажи токенов", - сообщала ранее газета The Wall Street Journal.

По данным сайта данных CoinMarketCap, торговля WLFI на криптовалютных биржах резко возросла в понедельник, причем около 1 миллиарда долларов токенов перешли из рук в руки в течение часа.

На Binance, самой популярной бирже, WLFI торговался по цене от 24 до 30 центов за токен, что соответствует ценам, вытекающим из фьючерсных контрактов, связанных с криптовалютой, которые торговались там на прошлой неделе. По более высокой цене доля Трампов стоит более 6 миллиардов долларов.

Добавление долей в других криптобизнесах делает общий крипто-клад семьи Трампов еще больше.

"Связанные с Трампом организации контролируют около 80% $Trump, так называемого мемкойна, стоимостью несколько миллиардов долларов.

Траст, принадлежащий Трампу, владеет чуть более половиной акций Trump Media, котирующихся на бирже, которая управляет его платформой Truth Social, а также покупает и хранит криптовалюты. Стоимость этой доли составляет около 2,5 миллиарда долларов.

Конечно, получение наличных из этого новосозданного богатства может оказаться сложным, поскольку даже небольшое количество продажи криптовалют может привести к падению цен.

Ранее УНН писал, что Дональд Трамп получил более 57 миллионов долларов от криптовалютной платформы World Liberty Financial. Также, он заработал миллионы на гольф-клубах и продаже товаров, используя популярность.