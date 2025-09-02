Криптопроект Трампов принес семье $6 миллиардов состояния

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 26387 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 51206 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 92419 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 108685 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 60917 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 122694 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 45846 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 82201 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52793 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107560 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.7м/с
43%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 208379 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 208136 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 197691 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 194603 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 188800 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto11:50 • 26386 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 92416 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 108682 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 69000 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 122693 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Си Цзиньпин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto14:15 • 194 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo11:20 • 19436 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 22794 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 37891 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 82204 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Фокс Ньюс
Хранитель

Криптопроект Трампов принес семье $6 миллиардов состояния

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Семья Трампов заработала до $6 миллиардов благодаря криптопроекту World Liberty, вызвав критику относительно возможного политического влияния. Компания заявляет о независимости от политики, а ее стоимость превысила недвижимость Трампов.

Криптопроект Трампов принес семье $6 миллиардов состояния

Семья Трампов накопила около 6 миллиардов долларов благодаря криптопроекту World Liberty, что вызвало волну критики. Оппоненты считают, что стремительный рост компании может стать инструментом политического влияния на Белый дом, пишет УНН со ссылкой на WSJ.

В понедельник семья Трампов накопила бумажное состояние на сумму до 6 миллиардов долларов после того, как их флагманская криптовалютная компания открыла торговлю новой цифровой валютой 

- отмечает издание.

Криптопроект World Liberty оказался в центре дискуссий. Критики считают, что рост компании стимулируется партнерами и инвесторами, которые рассчитывают на благосклонность со стороны Белого дома.

Одним из примеров называют рынок стейблкоина USD1, привязанного к доллару США и выпущенного World Liberty. Его в значительной степени поддерживает криптобиржа Binance, основатель которой был осужден и сейчас добивается президентского помилования.

В Белом доме эти обвинения отвергают. Пресс-секретарь Каролина Ливитт подчеркнула: "ни президент, ни его семья никогда не имели и не будут иметь конфликта интересов".

Руководитель компании, Зак Уиткофф (сын посланника президента Стива Уиткоффа), подчеркнул, что World Liberty является частным бизнесом и не связана с политикой, хотя и добавил: "бесспорно, президент Трамп - величайший президент всех времен".

В компании заявляют, что долгосрочную стоимость их криптовалюты обеспечат амбициозные планы развития, в частности запуск мобильного приложения.

 "Это не какая-то там мем-коин", - написал в Twitter Дональд Трамп-младший после старта проекта.

Среди тех, кто поддержал World Liberty, и Lorenzo Protocol. Ее главный операционный директор Тед Тобар сообщил, что планирует инвестировать в токен WLFI. Он дает владельцам право голоса в отдельных управленческих процессах компании, но не обеспечивает доли в прибылях.

Запуск новой криптовалюты

Этот запуск похож на первичное публичное размещение акций, в рамках которого криптовалюту под названием WLFI теперь можно покупать и продавать на открытом рынке, как акции компании, котирующейся на бирже. Ранее люди, которые частным образом покупали WLFI у венчурного фонда Трампа, World Liberty Financial, не могли обменять свои токены.

Торговый дебют, скорее всего, стал крупнейшим финансовым успехом для семьи президента со времен инаугурации, отмечается в публикации. Семья Трампов, включая самого президента Трампа, владеет чуть менее четверти всех существующих токенов WLFI. Трое сыновей Трампа являются соучредителями World Liberty, а сам президент назван "почетным соучредителем".

World Liberty утверждает, что токены основателей и членов команды остаются "заблокированными", то есть они все еще не могут их продать. Но запуск торгов теперь определяет реальную оценку их активов, которая ранее оценивалась на основе частных продаж.

WLFI, вероятно, сейчас является самым ценным активом Трампов, превышая их многолетний портфель недвижимости. Хотя семья президента продолжает заключать сделки с недвижимостью по всему миру с момента вступления в должность, наибольшее первоначальное влияние оказал быстрорастущий криптобизнес.

Президент Трамп помог запустить World Liberty год назад во время предвыборной кампании, заявив, что это поможет "снова сделать Америку великой, на этот раз с криптовалютой".

Рост World Liberty в этом году произошел после того, как президент руководил ростом криптоиндустрии из Белого дома, сдерживая регулирование и рекламируя потенциал частных цифровых валют для оживления экономики США.

Перед дебютом торгов WLFI, этим летом, World Liberty приобрела публично котируемую компанию и привлекла 750 миллионов долларов наличными от инвесторов для покупки криптовалюты.

"Эта сделка, необычно циклическая транзакция с одной стороной как покупателем и продавцом, может принести Трампам около 500 миллионов долларов, поскольку они оставляют себе до трех четвертей доходов от продажи токенов", - сообщала ранее газета The Wall Street Journal.

По данным сайта данных CoinMarketCap, торговля WLFI на криптовалютных биржах резко возросла в понедельник, причем около 1 миллиарда долларов токенов перешли из рук в руки в течение часа.

На Binance, самой популярной бирже, WLFI торговался по цене от 24 до 30 центов за токен, что соответствует ценам, вытекающим из фьючерсных контрактов, связанных с криптовалютой, которые торговались там на прошлой неделе. По более высокой цене доля Трампов стоит более 6 миллиардов долларов.

Добавление долей в других криптобизнесах делает общий крипто-клад семьи Трампов еще больше.

"Связанные с Трампом организации контролируют около 80% $Trump, так называемого мемкойна, стоимостью несколько миллиардов долларов.

Траст, принадлежащий Трампу, владеет чуть более половиной акций Trump Media, котирующихся на бирже, которая управляет его платформой Truth Social, а также покупает и хранит криптовалюты. Стоимость этой доли составляет около 2,5 миллиарда долларов.

Конечно, получение наличных из этого новосозданного богатства может оказаться сложным, поскольку даже небольшое количество продажи криптовалют может привести к падению цен.

Ранее УНН писал, что Дональд Трамп получил более 57 миллионов долларов от криптовалютной платформы World Liberty Financial. Также, он заработал миллионы на гольф-клубах и продаже товаров, используя популярность.

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты