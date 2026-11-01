Binance відновила 90% викрадених під час атаки активів на 6,3 млрд доларів

$45.530.0650.680.09
ukenru
Ексклюзив
10:55 • 3280 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
10:25 • 5008 перегляди
Тактику боїв у газопроводах: чому це важливо у російсько-українській війні
09:29 • 10357 перегляди
рф перенаправляє експорт зерна до Арктики через проблеми в Чорному морі - FT
1 листопада, 02:37 • 30410 перегляди
"Без проблем": Трамп заявив про готовність запросити Зеленського на саміт G20
1 листопада, 00:53 • 31285 перегляди
Гуманітарна місія в Олешках завершилася: мешканці вже в Україні - ЛубінецьVideo
31 жовтня, 23:52 • 23256 перегляди
"Отримують підтримку армії російських ботів": Туск заявив про втручання рф у конфлікт у Польщі
31 жовтня, 23:23 • 21583 перегляди
Авіаудар знищив будівлю виконкому в центрі Краматорська
31 жовтня, 21:28 • 23890 перегляди
Атака рф на Київ: у Деснянському районі загорілася парковкаPhoto
31 жовтня, 20:00 • 22108 перегляди
Рубіо допустив запрошення Зеленського на саміт G20, але рішення за Трампом
31 жовтня, 17:58 • 19040 перегляди
У Польщі ініціювали вотум недовіри уряду Туска на тлі протестів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярнi новини
Рубіо назвав вступ України до НАТО нереалістичним - ЗМІ1 листопада, 01:25 • 10005 перегляди
На ТОТ Луганщини молодь навчатимуть керувати безпілотниками1 листопада, 01:56 • 12881 перегляди
У російському кстові після атаки спалахнув один із найбільших НПЗ росіїVideo1 листопада, 02:59 • 11530 перегляди
США можуть завдати потужного удару по Ірану, якщо республіканці програють - Axios1 листопада, 03:28 • 12450 перегляди
Що святкують 1 листопада в Україні та світі1 листопада, 03:55 • 10705 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
10:55 • 3282 перегляди
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto31 жовтня, 12:00 • 37839 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач31 жовтня, 09:59 • 38870 перегляди
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto30 жовтня, 17:27 • 58634 перегляди
Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіаціюPhotoVideo
Ексклюзив
30 жовтня, 14:03 • 67548 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Реджеп Тайїп Ердоган
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Після нічних атак російське кстово з НПЗ стало схожим на казковий Мордор із "Володаря перснів"Photo06:54 • 7990 перегляди
Coachella-2027: назвали усіх трьох хедлайнерів31 жовтня, 14:02 • 19716 перегляди
Зірка "Жорстоких ігор" Сельма Блер вибачилася після затримання за інцидент у літакуVideo31 жовтня, 13:56 • 18463 перегляди
Меланія попросила Трампа більше не танцювати на сцені31 жовтня, 12:36 • 22021 перегляди
Із нової Call of Duty після критики виріжуть кадри трагедії в Сеулі31 жовтня, 10:28 • 22021 перегляди
Актуальне
The New York Times
Соціальна мережа
Financial Times
Техніка
ФАБ-250

Binance відновила 90% викрадених під час атаки активів на 6,3 млрд доларів

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Binance заявила про відновлення 90% активів на $6,3 млрд після хакерської атаки. Близько 10% менш ліквідних активів ще не повернули.

Binance відновила 90% викрадених під час атаки активів на 6,3 млрд доларів

Криптовалютна біржа Binance заявила про відновлення приблизно 90% активів на загальну суму 6,3 млрд доларів, що були викрадені під час хакерської атаки. Про це йдеться в заяві біржі, передає УНН.

Деталі

За даними Binance, основні криптовалюти, серед яких BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD і ZEC, уже повністю в безпеці. Водночас невідшкодованими залишаються близько 10% активів.

Ці активи є менш ліквідними, що означає, що їх отримання в необхідних обсягах може зайняти більше часу. Ми працюємо з галузевими партнерами, щоб завершити придбання, що залишилися, і будемо надавати подальші оновлення в міру продовження прогресу

 - йдеться в заяві біржі.

Нагадаємо

За даними американської аналітичної компанії блокчейну TRM Labs, північнокорейські хакери стояли за атакою на криптовалютну біржу Binance на суму 6,3 мільярда доларів.

Згодом Федеральне бюро розслідувань США підтвердило причетність хакерів з КНДР до зламу криптовалютної біржі Binance.

Проте президент США Дональд Трамп спростував заяву Федерального бюро розслідувань про те, що криптовалютну біржу Binance пограбували північнокорейські хакери.

Євген Устименко

СвітТехнологіїФінанси
Кібератака
Binance
Федеральне бюро розслідувань
Дональд Трамп
Північна Корея
Сполучені Штати Америки