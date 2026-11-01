Binance відновила 90% викрадених під час атаки активів на 6,3 млрд доларів

Криптовалютна біржа Binance заявила про відновлення приблизно 90% активів на загальну суму 6,3 млрд доларів, що були викрадені під час хакерської атаки. Про це йдеться в заяві біржі, передає УНН.

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За даними Binance, основні криптовалюти, серед яких BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD і ZEC, уже повністю в безпеці. Водночас невідшкодованими залишаються близько 10% активів.

Ці активи є менш ліквідними, що означає, що їх отримання в необхідних обсягах може зайняти більше часу. Ми працюємо з галузевими партнерами, щоб завершити придбання, що залишилися, і будемо надавати подальші оновлення в міру продовження прогресу - йдеться в заяві біржі.

Нагадаємо

За даними американської аналітичної компанії блокчейну TRM Labs, північнокорейські хакери стояли за атакою на криптовалютну біржу Binance на суму 6,3 мільярда доларів.

Згодом Федеральне бюро розслідувань США підтвердило причетність хакерів з КНДР до зламу криптовалютної біржі Binance.

Проте президент США Дональд Трамп спростував заяву Федерального бюро розслідувань про те, що криптовалютну біржу Binance пограбували північнокорейські хакери.