Трамп спростував версію ФБР про атаку КНДР на криптобіржу Binance
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США ще не впевнені у причетності КНДР до атаки на Binance. ФБР раніше підтверджувало цю версію.
Президент США Дональд Трамп спростував заяву Федерального бюро розслідувань про те, що криптовалютну біржу Binance пограбували північнокорейські хакери. Про це повідомляє Служба швидкого реагування Білого дому, інформує УНН.
Деталі
За словами Трампа, США не впевнені в тому, що атака здійснювалася саме з КНДР.
Ми зараз з'ясовуємо це. Ми не знаємо, чи це пов'язано з Північною Кореєю, але якщо це так, то ми обговоримо це питання з Північною Кореєю
Контекст
Днями з "гарячих гаманців" криптобіржі Binance вивели криптовалюту на понад 2 млрд доларів.
Напередодні американська аналітична компанія TRM Labs повідомила, що за атакою на криптовалютну біржу Binance на суму 6,3 мільярда доларів стояли північнокорейські хакери.
Згодом Федеральне бюро розслідувань США підтвердило причетність хакерів з КНДР до зламу криптовалютної біржі Binance.
Біткоїн впав на тлі злому Binance на $6,3 млрд, атаку приписують хакерам з КНДР30.10.26, 10:52 • 5908 переглядiв