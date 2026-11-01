Трамп спростував версію ФБР про атаку КНДР на криптобіржу Binance

Президент США Дональд Трамп спростував заяву Федерального бюро розслідувань про те, що криптовалютну біржу Binance пограбували північнокорейські хакери. Про це повідомляє Служба швидкого реагування Білого дому, інформує УНН.

За словами Трампа, США не впевнені в тому, що атака здійснювалася саме з КНДР.

Ми зараз з'ясовуємо це. Ми не знаємо, чи це пов'язано з Північною Кореєю, але якщо це так, то ми обговоримо це питання з Північною Кореєю