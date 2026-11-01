Трамп опроверг версию ФБР об атаке КНДР на криптобиржу Binance
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США пока не уверены в причастности КНДР к атаке на Binance. Ранее ФБР подтверждало эту версию.
Президент США Дональд Трамп опроверг заявление Федерального бюро расследований о том, что криптовалютную биржу Binance ограбили северокорейские хакеры. Об этом сообщает Служба быстрого реагирования Белого дома, информирует УНН.
Подробности
По словам Трампа, США не уверены в том, что атака была осуществлена именно из КНДР.
Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей
Контекст
На днях из "горячих кошельков" криптобиржи Binance вывели криптовалюту на сумму более 2 млрд долларов.
Накануне американская аналитическая компания TRM Labs сообщила, что за атакой на криптовалютную биржу Binance на сумму 6,3 миллиарда долларов стояли северокорейские хакеры.
Впоследствии Федеральное бюро расследований США подтвердило причастность хакеров из КНДР к взлому криптовалютной биржи Binance.
Биткоин упал на фоне взлома Binance на $6,3 млрд, атаку приписывают хакерам из КНДР30.10.26, 10:52 • 5966 просмотров