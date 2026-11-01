Трамп опроверг версию ФБР об атаке КНДР на криптобиржу Binance

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление Федерального бюро расследований о том, что криптовалютную биржу Binance ограбили северокорейские хакеры. Об этом сообщает Служба быстрого реагирования Белого дома, информирует УНН.

По словам Трампа, США не уверены в том, что атака была осуществлена именно из КНДР.

Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей