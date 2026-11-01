Трамп опроверг версию ФБР об атаке КНДР на криптобиржу Binance

$45.530.0650.680.09
ukenru
02:37 • 19713 просмотра
"Без проблем": Трамп заявил о готовности пригласить Зеленского на саммит G20
1 ноября, 00:53 • 22089 просмотра
Гуманитарная миссия в Олешках завершилась: жители уже в Украине — ЛубинецVideo
31 октября, 23:52 • 17133 просмотра
"Получают поддержку армии российских ботов": Туск заявил о вмешательстве РФ в конфликт в Польше
31 октября, 23:23 • 16388 просмотра
Авиаудар уничтожил здание исполкома в центре Краматорска
31 октября, 21:28 • 19883 просмотра
Атака РФ на Киев: в Деснянском районе загорелась парковкаPhoto
31 октября, 20:00 • 19896 просмотра
Рубио допустил приглашение Зеленского на саммит G20, но решение за Трампом
31 октября, 17:58 • 17578 просмотра
В Польше инициировали вотум недоверия правительству Туска на фоне протестов
Эксклюзив
31 октября, 13:41 • 37388 просмотра
Гуманитарная миссия из Олешек — жители города уже на территории Украины (репортаж)PhotoVideo
31 октября, 13:00 • 38811 просмотра
Эвакуированные из оккупированных Олешек пересекли границу Украины - Зеленский показал видеоVideo
31 октября, 11:30 • 30504 просмотра
Fire Point не будет производить новые крылатые ракеты, поскольку "Фламинго" достаточно: Штилерман в эфире марафона объяснил заявление ТерехVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
россияне убили около 120 представителей духовенства в Украине — Зеленский31 октября, 21:57 • 7500 просмотра
Возвращение Путина на саммит G20 «нормализует» военные преступления РФ в Украине — Каллас31 октября, 22:26 • 9160 просмотра
ФБР подтвердило взлом Binance хакерами из КНДР на $6,3 млрд31 октября, 22:55 • 6728 просмотра
На ВОТ Луганщины молодежь будут обучать управлению беспилотниками01:56 • 5202 просмотра
США могут нанести мощный удар по Ирану, если республиканцы проиграют — Axios03:28 • 4114 просмотра
публикации
Надеемся пройти зиму без критических ситуаций - в Мининфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую областьPhoto31 октября, 12:00 • 32502 просмотра
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач31 октября, 09:59 • 34005 просмотра
Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилямиPhoto30 октября, 17:27 • 54616 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
30 октября, 14:03 • 63607 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
30 октября, 09:52 • 65898 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Мелания Трамп
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Олешки
Херсонская область
Турция
Реклама
УНН Lite
После ночных атак российское Кстово с НПЗ стало похожим на сказочный Мордор из «Властелина колец»Photo06:54 • 718 просмотра
Coachella-2027: названы все три хедлайнера31 октября, 14:02 • 16918 просмотра
Звезда "Жестоких игр" Сельма Блэр извинилась после задержания из-за инцидента в самолётеVideo31 октября, 13:56 • 15880 просмотра
Мелания попросила Трампа больше не танцевать на сцене31 октября, 12:36 • 19435 просмотра
Из новой Call of Duty после критики вырежут кадры трагедии в Сеуле31 октября, 10:28 • 19616 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
FAB-250
The New York Times
R-360 Нептун

Трамп опроверг версию ФБР об атаке КНДР на криптобиржу Binance

Киев • УНН

 • 2260 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США пока не уверены в причастности КНДР к атаке на Binance. Ранее ФБР подтверждало эту версию.

Трамп опроверг версию ФБР об атаке КНДР на криптобиржу Binance

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление Федерального бюро расследований о том, что криптовалютную биржу Binance ограбили северокорейские хакеры. Об этом сообщает Служба быстрого реагирования Белого дома, информирует УНН.

Подробности

По словам Трампа, США не уверены в том, что атака была осуществлена именно из КНДР.

Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей

- сказал Трамп.

Контекст

На днях из "горячих кошельков" криптобиржи Binance вывели криптовалюту на сумму более 2 млрд долларов.

Накануне американская аналитическая компания TRM Labs сообщила, что за атакой на криптовалютную биржу Binance на сумму 6,3 миллиарда долларов стояли северокорейские хакеры.

Впоследствии Федеральное бюро расследований США подтвердило причастность хакеров из КНДР к взлому криптовалютной биржи Binance.

Биткоин упал на фоне взлома Binance на $6,3 млрд, атаку приписывают хакерам из КНДР30.10.26, 10:52 • 5966 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираТехнологии
Кибератака
Binance
Федеральное бюро расследований
Дональд Трамп
Северная Корея
Соединённые Штаты