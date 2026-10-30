З гаманців Binance вивели криптовалюту на майже $3 млрд

З "гарячих гаманців" криптобіржі Binance вивели криптовалюту на понад 2 млрд доларів. Про це повідомляє УНН.

За інформацією західних ЗМІ, з гаманців найбільшої криптобіржі Binance за лічені хвилини зникло $2,77 млрд на п'яти блокчейнах.

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