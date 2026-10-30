З гаманців Binance вивели криптовалюту на майже $3 млрд
Київ • УНН
З гарячих гаманців Binance за лічені хвилини вивели $2,77 млрд на п’яти блокчейнах. Біржа розслідує можливий злом.
З "гарячих гаманців" криптобіржі Binance вивели криптовалюту на понад 2 млрд доларів. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За інформацією західних ЗМІ, з гаманців найбільшої криптобіржі Binance за лічені хвилини зникло $2,77 млрд на п'яти блокчейнах.
Наші фахівці в курсі повідомлень про можливу проблему з безпекою та проводять активне розслідування. Наразі фактів втручання у кошти користувачів не виявлено. Наша служба безпеки терміново вивчає всю наявну інформацію. ... Закликаємо користувачів бути обережними та остерігатися шахрайства: не переходьте за підозрілими посиланнями, не довіряйте сумнівним повідомленням і не передавайте нікому дані свого облікового запису
У свою чергу засновник компанії Чанпен Чжао спробував заспокоїти клієнтів.
Кошти користувачів у безпеці! Це справді схоже на злом Binance. Я більше не керую Binance (.com), але як акціонер, я очікую, що всі кошти користувачів будуть повністю покриті
Він також подякував за швидке замороження коштів з боку Tether (~971 млн доларів) та Circle (~823 млн доларів).
Нагадаємо
Криптобіржа Binance, за даними Reuters, надала російській владі персональні дані айтівця, якого звинувачують у донатах на користь "Азову". Ці дані стали доказами у російській кримінальній справі.
Binance втратить ліцензію на обслуговування клієнтів у Євросоюзі16.06.26, 22:01 • 10528 переглядiв