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Из кошельков Binance вывели криптовалюту почти на $3 млрд

Киев • УНН

 • 2750 просмотра

Из горячих кошельков Binance за считанные минуты вывели $2,77 млрд на пяти блокчейнах. Биржа расследует возможный взлом.

Из кошельков Binance вывели криптовалюту почти на $3 млрд

Из «горячих кошельков» криптобиржи Binance вывели криптовалюту на сумму более 2 млрд долларов. Об этом сообщает УНН.

Детали

По информации западных СМИ, с кошельков крупнейшей криптобиржи Binance за считанные минуты исчезло $2,77 млрд на пяти блокчейнах.

Наши специалисты в курсе сообщений о возможной проблеме с безопасностью и проводят активное расследование. На данный момент фактов вмешательства в средства пользователей не обнаружено. Наша служба безопасности срочно изучает всю имеющуюся информацию. ... Призываем пользователей быть осторожными и остерегаться мошенничества: не переходите по подозрительным ссылкам, не доверяйте сомнительным сообщениям и не передавайте никому данные своей учетной записи

- призвали в Binance.

В свою очередь основатель компании Чанпэн Чжао попытался успокоить клиентов.

Средства пользователей в безопасности! Это действительно похоже на взлом Binance. Я больше не управляю Binance (.com), но как акционер ожидаю, что все средства пользователей будут полностью покрыты

- написал основатель Binance.

Он также поблагодарил за быстрое замораживание средств со стороны Tether (~971 млн долларов) и Circle (~823 млн долларов).

Напомним

Криптобиржа Binance, по данным Reuters, предоставила российским властям персональные данные айтишника, которого обвиняют в донатах в пользу "Азова". Эти данные стали доказательствами в российском уголовном деле.

Binance потеряет лицензию на обслуживание клиентов в Евросоюзе16.06.26, 22:01 • 10529 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ТехнологииФинансы
Binance