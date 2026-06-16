Binance потеряет лицензию на обслуживание клиентов в Евросоюзе

$44.820.0052.040.18
ukenru
18:10 • 3716 просмотра
В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы
13:35 • 13610 просмотра
Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щитPhotoVideo
16 июня, 13:10 • 23023 просмотра
Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров
Эксклюзив
16 июня, 11:56 • 19642 просмотра
Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт
16 июня, 11:55 • 22106 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф
Эксклюзив
16 июня, 11:30 • 20713 просмотра
H3Operations, несмотря на сложный маршрут, оперативно перебросила вертолет Ми-8 из Южного Судана в Грецию для тушения пожаров
16 июня, 10:19 • 19055 просмотра
Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"
16 июня, 10:14 • 6324 просмотра
Доллар по 51 гривне и рост зарплат: правительство представило бюджетный план на три года
Эксклюзив
16 июня, 09:57 • 18414 просмотра
До 60% ударов по целям в России осуществляются с помощью дронов Fire Point — Штилерман на Eurosatory-2026
16 июня, 07:28 • 17853 просмотра
Зеленский подтвердил поражение московского НПЗ на расстоянии 500 кмVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
74%
748мм
Популярные новости
Лидеры G7 согласились усилить ПВО для Украины и санкционное давление на рф - СМИ16 июня, 11:25 • 4862 просмотра
песков назвал условия для встречи с Зеленским и представителями Трампа16 июня, 11:29 • 8348 просмотра
США "в тысячах миль" от войны, оружие Киеву "давал Обама" - Трамп об Украине на саммите G7Video16 июня, 11:55 • 19428 просмотра
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 20526 просмотра
14-летняя девочка забеременела от отчима - в Винницкой области мужчину будут судить за изнасилование14:14 • 8188 просмотра
публикации
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 20538 просмотра
На какой руке носят обручальное кольцо в разных странах мира16 июня, 08:52 • 38075 просмотра
Как убрать плесень и грибок в квартире: эффективные способы и профилактика16 июня, 08:05 • 41795 просмотра
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства15 июня, 19:20 • 59229 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь15 июня, 13:07 • 56970 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 29553 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 44701 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 93746 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 92158 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 95695 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
Сухой Су-24
Микоян МиГ-29

Binance потеряет лицензию на обслуживание клиентов в Евросоюзе

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Заявка Binance на лицензию MiCA будет отклонена, из-за чего биржа потеряет доступ к рынку ЕС. Компания обещает минимизировать неудобства для своих пользователей.

Binance потеряет лицензию на обслуживание клиентов в Евросоюзе

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance со следующего месяца потеряет разрешение на обслуживание клиентов Европейского Союза, так как ее заявка на лицензию будет отклонена. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Согласно новым правилам ЕС, называемым MiCA, у криптовалютных фирм есть время до конца июня, чтобы получить лицензию, которая позволит им продолжать обслуживать клиентов по всему блоку. Заявка Binance, поданная греческому регулятору рынка, будет отклонена

- пишет издание.

Европейские регуляторы пытаются сдержать криптовалютные биржи, которые позволяют людям торговать криптовалютами, такими как биткоин, по всему миру.

Согласно MiCA, криптокомпании должны подавать заявки на получение лицензий от регуляторов в отдельных странах ЕС, которые они могут использовать как "паспорт" для работы по всему блоку из 27 стран.

На кону стоит надзор за многотриллионной криптоиндустрией, которая, как давно предупреждают регуляторы, может дестабилизировать рынки и нанести вред инвесторам, если ее надлежащим образом не контролировать.

Отказ Греции будет означать, что Binance не получит зеленый свет на работу в ЕС, что оставит неопределенной судьбу клиентов Binance, базирующихся в блоке.

Binance в соцсети Х заявила о намерении "поддерживать упорядоченный процесс и минимизировать препятствия для наших пользователей", не предоставляя дополнительных подробностей.

Представитель Binance ранее заявил, что компания ищет лицензию MiCA и работала с регуляторами на протяжении 18 месяцев.

Он отметил, что компания выполнила требования для получения авторизации MiCA. Компания понимает, что Греческая комиссия по рынку капитала завершила рассмотрение заявки, и она признана соответствующей требованиям.

Напомним

Два крупнейших криптовалютных игрока мира готовятся получить лицензии для работы по всему Европейскому Союзу в соответствии с новым регламентом MiCA, даже несмотря на углубляющийся раскол между национальными регуляторами относительно скорости и качества согласования таких разрешений.

Павел Башинский

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Социальная сеть
Binance
Биткойн
Reuters
Европейский Союз
Греция