Binance потеряет лицензию на обслуживание клиентов в Евросоюзе

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance со следующего месяца потеряет разрешение на обслуживание клиентов Европейского Союза, так как ее заявка на лицензию будет отклонена. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Согласно новым правилам ЕС, называемым MiCA, у криптовалютных фирм есть время до конца июня, чтобы получить лицензию, которая позволит им продолжать обслуживать клиентов по всему блоку. Заявка Binance, поданная греческому регулятору рынка, будет отклонена - пишет издание.

Европейские регуляторы пытаются сдержать криптовалютные биржи, которые позволяют людям торговать криптовалютами, такими как биткоин, по всему миру.

Согласно MiCA, криптокомпании должны подавать заявки на получение лицензий от регуляторов в отдельных странах ЕС, которые они могут использовать как "паспорт" для работы по всему блоку из 27 стран.

На кону стоит надзор за многотриллионной криптоиндустрией, которая, как давно предупреждают регуляторы, может дестабилизировать рынки и нанести вред инвесторам, если ее надлежащим образом не контролировать.

Отказ Греции будет означать, что Binance не получит зеленый свет на работу в ЕС, что оставит неопределенной судьбу клиентов Binance, базирующихся в блоке.

Binance в соцсети Х заявила о намерении "поддерживать упорядоченный процесс и минимизировать препятствия для наших пользователей", не предоставляя дополнительных подробностей.

Представитель Binance ранее заявил, что компания ищет лицензию MiCA и работала с регуляторами на протяжении 18 месяцев.

Он отметил, что компания выполнила требования для получения авторизации MiCA. Компания понимает, что Греческая комиссия по рынку капитала завершила рассмотрение заявки, и она признана соответствующей требованиям.

Напомним

Два крупнейших криптовалютных игрока мира готовятся получить лицензии для работы по всему Европейскому Союзу в соответствии с новым регламентом MiCA, даже несмотря на углубляющийся раскол между национальными регуляторами относительно скорости и качества согласования таких разрешений.