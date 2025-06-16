Криптогіганти штурмують ЄС попри регуляторні суперечки між країнами - Reuters

Два найбільші криптовалютні гравці світу готуються отримати ліцензії для роботи по всьому Європейському Союзу відповідно до нового регламенту MiCA, навіть попри дедалі глибший розкол між національними регуляторами щодо швидкості та якості погодження таких дозволів, повідомляють джерела, обізнані з переговорами передає Reuters, пише УНН.

Дві провідні криптовалютні компанії світу найближчим часом мають отримати ліцензії, які дозволять їм працювати в усіх 27 країнах Європейського Союзу. Це відбувається на тлі гострих суперечок між європейськими регуляторами щодо того, з якою швидкістю та ретельністю слід надавати такі дозволи - повідомили джерела, знайомі з перебігом обговорень.

Нові можливості з’явилися завдяки регламенту ЄС щодо ринків криптоактивів (MiCA), що набув чинності цього року. Він дозволяє країнам-членам видавати ліцензії, які відкривають криптокомпаніям двері до всього європейського ринку. Проте, за словами інформаторів, "деякі держави висловлювали на закритих зустрічах занепокоєння через занадто швидку видачу дозволів у ряді країн".

На кону - контроль над криптоіндустрією, вартість якої сягнула трильйонів доларів. Регулятори неодноразово попереджали, що без належного нагляду ринок може стати інструментом для шахрайства, ринкових коливань і незаконних фінансових потоків.

MiCA має на меті інтегрувати крипторинок у систему традиційного фінансового регулювання. Але занадто різні підходи країн можуть звести нанівець цілі реформи.

Конфлікт через швидкість отримання дозвільних документів

За даними джерел, криптотрейдингова платформа Gemini, заснована мільярдерами Тайлером і Кемероном Вінклвоссами, "близька до отримання ліцензії на Мальті - найменшій країні ЄС". До цього Мальта вже швидко схвалила заявки OKX і Crypto.com, що викликало занепокоєння серед європейських регуляторів.

Французький регулятор AMF публічно попередив, що відсутність централізованих повноважень у ESMA може призвести до того, що країни змагатимуться, хто менш вибагливо ставиться до компаній.

"Регуляторна гонка на найнижчу", - так описали ситуацію у французькому агентстві.

Інший посадовець також висловив занепокоєння, що ліцензії можуть видавати країни з обмеженим штатом регуляторів - наприклад, Мальта.

Водночас мальтійський регулятор захищає свій підхід. У відомстві зазначили, що вже видали чотири криптоліцензії і змогли діяти швидко завдяки досвіду.

Прискорена обробка була зумовлена глибоким розумінням, набутим за ці роки - заявив представник Управління фінансових послуг Мальти.

У ESMA поки утримуються від коментарів, хоча перевірку мальтійського процесу вже проведено - звіт очікується найближчим часом.

В OKX підкреслили, що їхня заявка була "ретельною", а дотримання вимог - у пріоритеті.

Тим часом очікується, що Coinbase отримає ліцензію від Люксембургу. Це буде перша американська криптокомпанія в S&P 500, яка пройде через процедуру MiCA в Європі. Хоча процес триває вже кілька місяців, джерело наголошує: обсяг діяльності Coinbase у Люксембурзі буде скромним.

Речник компанії заявив, що в Європі вже працює 200 співробітників і до кінця року в Люксембурзі планується найняти ще понад 20. Він додав, що країна є "високоповажним, шанованим світовим фінансовим центром".

Фінансовий регулятор Люксембургу не коментує ситуацію, але обізнана особа вважає критику на адресу країни упередженою.

Деякі критики радше мотивовані егоїзмом у гонці за залучення криптовалютних компаній - заявило джерело.

Успіх Coinbase у Люксембурзі може стати ударом по Ірландії, яка останнім часом охолола до криптовалют. Ще у 2023 році голова Центробанку Ірландії Габріель Махлуф заявив, що криптовалюта – це "здебільшого, азартна гра, де ви насправді програєте", порівнявши її зі схемою Понці.

Наразі глобальний ринок криптовалют оцінюють у близько 3,3 трильйона доларів, попри гучні скандали, як крах FTX у 2022 році.

Водночас у Брюсселі точаться суперечки: чи варто розширити повноваження ESMA. Голова агентства Верена Росс відкрито виступає за посилення контролю. Але, за словами джерела, деякі країни "ставляться до цієї ідеї скептично".

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