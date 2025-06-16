Криптогиганты штурмуют ЕС, несмотря на регуляторные споры между странами - Reuters

$41.450.04
47.690.39
ukenru
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
11:24 • 620 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
09:55 • 11044 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
08:24 • 38427 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
07:14 • 39745 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
06:29 • 49025 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
06:27 • 49394 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 50453 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 75215 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 129321 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
14 июня, 13:00 • 116731 просмотра
"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
5.2м/с
36%
748мм
Популярные новости
Великобритания впервые в истории назначила руководителем Ми-6 женщину: кто возглавит спецслужбу16 июня, 01:59 • 43726 просмотра
Переговоры вместо оружия: США фактически прекращают военную помощь Украине16 июня, 02:17 • 84740 просмотра
Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами: есть попадание в жилую многоэтажку, десятки пострадавших (видео)16 июня, 02:54 • 85749 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 50283 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 31598 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 23041 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 32133 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 121517 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 193664 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 251761 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 17017 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 50650 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 59079 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 55053 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 152832 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

Криптогиганты штурмуют ЕС, несмотря на регуляторные споры между странами - Reuters

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Крупнейшие криптоигроки мира готовятся получить лицензии в ЕС по новому регламенту MiCA. Это происходит несмотря на споры между регуляторами относительно скорости согласования разрешений.

Криптогиганты штурмуют ЕС, несмотря на регуляторные споры между странами - Reuters

Два крупнейших криптовалютных игрока мира готовятся получить лицензии для работы по всему Европейскому Союзу в соответствии с новым регламентом MiCA, даже несмотря на все более углубляющийся раскол между национальными регуляторами относительно скорости и качества согласования таких разрешений, сообщают источники, осведомленные о переговорах передает Reuters, пишет УНН.

Две ведущие криптовалютные компании мира в ближайшее время должны получить лицензии, которые позволят им работать во всех 27 странах Европейского Союза. Это происходит на фоне острых споров между европейскими регуляторами относительно того, с какой скоростью и тщательностью следует предоставлять такие разрешения

- сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений.

Новые возможности появились благодаря регламенту ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA), вступившему в силу в этом году. Он позволяет странам-членам выдавать лицензии, которые открывают криптокомпаниям двери ко всему европейскому рынку. Однако, по словам информаторов, "некоторые государства выражали на закрытых встречах обеспокоенность из-за слишком быстрой выдачи разрешений в ряде стран".

На кону - контроль над криптоиндустрией, стоимость которой достигла триллионов долларов. Регуляторы неоднократно предупреждали, что без надлежащего надзора рынок может стать инструментом для мошенничества, рыночных колебаний и незаконных финансовых потоков.

MiCA имеет целью интегрировать крипторынок в систему традиционного финансового регулирования. Но слишком разные подходы стран могут свести на нет цели реформы.

Конфликт из-за скорости получения разрешительных документов

По данным источников, криптотрейдинговая платформа Gemini, основанная миллиардерами Тайлером и Кэмероном Винклвоссами, "близка к получению лицензии на Мальте - самой маленькой стране ЕС". До этого Мальта уже быстро одобрила заявки OKX и Crypto.com, что вызвало обеспокоенность среди европейских регуляторов.

Французский регулятор AMF публично предупредил, что отсутствие централизованных полномочий у ESMA может привести к тому, что страны будут соревноваться, кто менее требовательно относится к компаниям.

"Регуляторная гонка на самое низкое", - так описали ситуацию во французском агентстве.

Другой чиновник также выразил обеспокоенность, что лицензии могут выдавать страны с ограниченным штатом регуляторов - например, Мальта.

В то же время мальтийский регулятор защищает свой подход. В ведомстве отметили, что уже выдали четыре криптолицензии и смогли действовать быстро благодаря опыту.

Ускоренная обработка была обусловлена глубоким пониманием, приобретенным за эти годы

- заявил представитель Управления финансовых услуг Мальты.

В ESMA пока воздерживаются от комментариев, хотя проверка мальтийского процесса уже проведена - отчет ожидается в ближайшее время.

В OKX подчеркнули, что их заявка была "тщательной", а соблюдение требований - в приоритете.

Тем временем ожидается, что Coinbase получит лицензию от Люксембурга. Это будет первая американская криптокомпания в S&P 500, которая пройдет через процедуру MiCA в Европе. Хотя процесс длится уже несколько месяцев, источник отмечает: объем деятельности Coinbase в Люксембурге будет скромным.

Представитель компании заявил, что в Европе уже работает 200 сотрудников и до конца года в Люксембурге планируется нанять еще более 20. Он добавил, что страна является "высокоуважаемым, уважаемым мировым финансовым центром".

Финансовый регулятор Люксембурга не комментирует ситуацию, но осведомленное лицо считает критику в адрес страны предвзятой.

Некоторые критики скорее мотивированы эгоизмом в гонке за привлечение криптовалютных компаний

- заявило источник.

Успех Coinbase в Люксембурге может стать ударом по Ирландии, которая в последнее время охладела к криптовалютам. Еще в 2023 году глава Центробанка Ирландии Габриэль Махлуф заявил, что криптовалюта – это "в основном, азартная игра, где вы на самом деле проигрываете", сравнив ее со схемой Понци.

Сейчас глобальный рынок криптовалют оценивают в около 3,3 триллиона долларов, несмотря на громкие скандалы, как крах FTX в 2022 году.

В то же время в Брюсселе идут споры: стоит ли расширить полномочия ESMA. Глава агентства Верена Росс открыто выступает за усиление контроля. Но, по словам источника, некоторые страны "относятся к этой идее скептически".

Трамп задекларировал более 600 млн долларов дохода от криптовалюты и бизнеса - Reuters14.06.25, 12:57 • 10320 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Республика Ирландия
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Мальта
Люксембург
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9