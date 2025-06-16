Криптогиганты штурмуют ЕС, несмотря на регуляторные споры между странами - Reuters

Два крупнейших криптовалютных игрока мира готовятся получить лицензии для работы по всему Европейскому Союзу в соответствии с новым регламентом MiCA, даже несмотря на все более углубляющийся раскол между национальными регуляторами относительно скорости и качества согласования таких разрешений, сообщают источники, осведомленные о переговорах передает Reuters, пишет УНН.

Две ведущие криптовалютные компании мира в ближайшее время должны получить лицензии, которые позволят им работать во всех 27 странах Европейского Союза. Это происходит на фоне острых споров между европейскими регуляторами относительно того, с какой скоростью и тщательностью следует предоставлять такие разрешения - сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений.

Новые возможности появились благодаря регламенту ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA), вступившему в силу в этом году. Он позволяет странам-членам выдавать лицензии, которые открывают криптокомпаниям двери ко всему европейскому рынку. Однако, по словам информаторов, "некоторые государства выражали на закрытых встречах обеспокоенность из-за слишком быстрой выдачи разрешений в ряде стран".

На кону - контроль над криптоиндустрией, стоимость которой достигла триллионов долларов. Регуляторы неоднократно предупреждали, что без надлежащего надзора рынок может стать инструментом для мошенничества, рыночных колебаний и незаконных финансовых потоков.

MiCA имеет целью интегрировать крипторынок в систему традиционного финансового регулирования. Но слишком разные подходы стран могут свести на нет цели реформы.

Конфликт из-за скорости получения разрешительных документов

По данным источников, криптотрейдинговая платформа Gemini, основанная миллиардерами Тайлером и Кэмероном Винклвоссами, "близка к получению лицензии на Мальте - самой маленькой стране ЕС". До этого Мальта уже быстро одобрила заявки OKX и Crypto.com, что вызвало обеспокоенность среди европейских регуляторов.

Французский регулятор AMF публично предупредил, что отсутствие централизованных полномочий у ESMA может привести к тому, что страны будут соревноваться, кто менее требовательно относится к компаниям.

"Регуляторная гонка на самое низкое", - так описали ситуацию во французском агентстве.

Другой чиновник также выразил обеспокоенность, что лицензии могут выдавать страны с ограниченным штатом регуляторов - например, Мальта.

В то же время мальтийский регулятор защищает свой подход. В ведомстве отметили, что уже выдали четыре криптолицензии и смогли действовать быстро благодаря опыту.

Ускоренная обработка была обусловлена глубоким пониманием, приобретенным за эти годы - заявил представитель Управления финансовых услуг Мальты.

В ESMA пока воздерживаются от комментариев, хотя проверка мальтийского процесса уже проведена - отчет ожидается в ближайшее время.

В OKX подчеркнули, что их заявка была "тщательной", а соблюдение требований - в приоритете.

Тем временем ожидается, что Coinbase получит лицензию от Люксембурга. Это будет первая американская криптокомпания в S&P 500, которая пройдет через процедуру MiCA в Европе. Хотя процесс длится уже несколько месяцев, источник отмечает: объем деятельности Coinbase в Люксембурге будет скромным.

Представитель компании заявил, что в Европе уже работает 200 сотрудников и до конца года в Люксембурге планируется нанять еще более 20. Он добавил, что страна является "высокоуважаемым, уважаемым мировым финансовым центром".

Финансовый регулятор Люксембурга не комментирует ситуацию, но осведомленное лицо считает критику в адрес страны предвзятой.

Некоторые критики скорее мотивированы эгоизмом в гонке за привлечение криптовалютных компаний - заявило источник.

Успех Coinbase в Люксембурге может стать ударом по Ирландии, которая в последнее время охладела к криптовалютам. Еще в 2023 году глава Центробанка Ирландии Габриэль Махлуф заявил, что криптовалюта – это "в основном, азартная игра, где вы на самом деле проигрываете", сравнив ее со схемой Понци.

Сейчас глобальный рынок криптовалют оценивают в около 3,3 триллиона долларов, несмотря на громкие скандалы, как крах FTX в 2022 году.

В то же время в Брюсселе идут споры: стоит ли расширить полномочия ESMA. Глава агентства Верена Росс открыто выступает за усиление контроля. Но, по словам источника, некоторые страны "относятся к этой идее скептически".

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