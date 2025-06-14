Трамп задекларировал более 600 млн долларов дохода от криптовалюты и бизнеса - Reuters

Президент США Дональд Трамп обнародовал свою финансовую декларацию. Согласно документу, он получил более $600 млн дохода от криптовалют, гольф-клубов, лицензирования и других предприятий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Финансовая декларация была подписана 13 июня и не содержала информации о периоде, который она охватывает. В то же время некоторые данные в декларации позволяют предположить, что это было до конца декабря 2024 года, что исключает большую часть денег, собранных криптовалютными предприятиями семьи Трампа.

По подсчетам издания, в целом Трамп задекларировал активы на сумму не менее $1,6 млрд.

Ранее он заявил, что передал свои бизнесы в траст, которым управляют его дети, но обнародованные данные свидетельствуют о том, что доходы из этих источников все равно поступают к президенту, и это дало повод для обвинений в конфликте интересов.

Некоторые из бизнесов Трампа в таких сферах, как криптовалюта, выигрывают от изменений в политике США под его руководством и стали источником критики, пишет Reuters.

Один мемкойн, выпущенный президентом в начале этого года - $TRUMP принес комиссионные в примерно $320 миллионов, хотя публично неизвестно, как эта сумма была распределена между контролируемой Трампом организацией и ее партнерами.

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Кроме комиссий за мемкойн, семья Трампа заработала еще более $400 миллионов от World Liberty Financial, децентрализованной финансовой компании. В своих декларациях Трамп указал $57,35 миллиона от продажи токенов World Liberty.

Состояние американского президента охватывают и значительную долю в компании Trump Media&Technology Group (DJT.O), которая владеет соцсетью Truth Social, говорится в сообщении.

Кроме активов и доходов от своих бизнес-проектов, Трамп задекларировал не менее $12 миллионов дохода в виде процентов и дивидендов от пассивных инвестиций на общую сумму не менее $211 млн, свидетельствуют подсчеты Reuters.

Три гольф-курорта Трампа в Джупитере, Дорале и Вест-Палм-Бич, и частный клуб для членов в Мар-а-Лаго, принесли Трампу еще не менее $217,7 млн дохода. Trump National Doral, крупный гольф-центр в районе Майами, был крупнейшим источником дохода семьи Трампа – $110,4 млн.

Также Трамп получил роялти от различных соглашений - $1,3 миллиона от Greenwood Bible, это "единственная Библия, официально одобренная Ли Гринвудом и президентом Трампом", и $2,8 миллиона от Trump Watches, $2,5 миллиона от Trump Sneakers and Fragrances.

По данным Reuters, часто декларация указывает лишь диапазоны стоимости активов и доходов, а для подсчетов использовали нижнюю границу, поэтому реальная стоимость активов и прибылей Трампа, скорее всего, еще выше.

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