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Трамп изменил подход к депортациям: прекращены рейды на фермах, в отелях и ресторанах - NYT

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Администрация Трампа остановила рейды на предприятиях из-за ущерба фермерам и бизнесу. Приоритет - задержание "самых опасных" мигрантов с криминальным прошлым.

Трамп изменил подход к депортациям: прекращены рейды на фермах, в отелях и ресторанах - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа изменила направление своей политики с массовых депортаций и приказала остановить рейды и аресты на предприятиях сельского хозяйства, в гостинично-ресторанном секторе и пищевой промышленности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Отмечается, что такое решение свидетельствует о том, что жесткая иммиграционная политика Трампа начала вредить тем отраслям и избирателям, поддержку которых он не хочет потерять – прежде всего фермерам и владельцам бизнеса в сфере обслуживания.

Новые указания поступили после протестов в Лос-Анджелесе против иммиграционных облав, в частности на фермах.

На этой неделе Трамп признал, что его жесткие действия вредят американским аграриям и гостинично-ресторанному бизнесу.

В служебном письме, которое в четверг, 12 июня, разослал высокопоставленный сотрудник Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE) Татум Кинг, указано приостановить все операции на рабочих местах в сельском хозяйстве, включая мясокомбинаты, в ресторанах и отелях. В то же время, расследование по торговле людьми, отмыванию средств или наркоторговле в этих областях остаются разрешенными. Однако агенты больше не должны задерживать людей, которые просто находятся в США без документов, но не имеют криминального прошлого.

Министерство внутренней безопасности подтвердило эти изменения. Его пресс-секретарь Триша Маклафлин подчеркнула, что усилия теперь будут сосредоточены на задержании "самых опасных" нелегальных мигрантов с криминальным прошлым.

Хотя раньше Трамп обещал депортировать всех мигрантов без легального статуса, последние действия администрации свидетельствуют о смещении приоритетов. В соцсетях Трамп написал, что фермеры и отельеры жалуются на потерю надежных работников, которых сложно заменить.

Согласно источникам в Белом доме, президент принял это решение после того, как министерша сельского хозяйства Брук Роллинз донесла ему обеспокоенность фермеров из-за действий ICE. Также на Трампа повлияли опасения некоторых республиканцев из сельских штатов, которые считают, что иммиграционная политика бьет по агросектору.

Однако новые указания о приостановлении операций стали неожиданностью для агентов ICE. Один из чиновников отметил, что сотрудники еще не знают, как именно реализовывать новую политику без четкого сигнала из Белого дома.

В своем письме Кинг прямо признал, что из-за новых ограничений ICE потеряет много потенциальных целей для арестов.

Что известно о протестах мигрантов в Лос-Анджелесе

The Washington Post сообщал, что в Лос-Анджелесе вечером 6 июня прошли протесты из-за масштабных рейдов службы иммиграции ICE.

Директор Коалиции за гуманные права иммигрантов Анжелика Салас, заявила на пресс-конференции в пятницу, что по всему городу было проведено семь рейдов, в частности в двух магазинах Home Depot, магазине пончиков и оптовом продавце одежды.

Она сказала, что ее организация подтвердила, что во время этих операций было задержано более 45 человек, которые она назвала "случайными обысками", которые, похоже, проводились без ордера.

Политика Трампа в отношении мигрантов

В январе администрация Трампа аннулировала разрешения на въезд в США для 10 000 беженцев, включая 1600 афганцев.

Среди пострадавших – помощники американских военных и родственники действующих военнослужащих США.

Кроме того, в США уже предупредили иммигрантов, что родители детей, рожденных в Соединенных Штатах, не имеют "иммунитета" от депортации.

В конце мая Верховный суд США разрешил администрации Трампа прекратить действие программы CHNV, защищавшей более 500 тысяч мигрантов. Это решение ставит под угрозу депортацию для выходцев из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Напомним

Ранее УНН писал, что администрация Трампа планировала переместить тысячи нелегальных мигрантов, среди которых граждане Украины и других союзных стран, на военную базу в Гуантанамо-Бей для разгрузки переполненных центров.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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